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В Бурятии стартовал конкурс «Мастер года»

В Бурятии стартовал конкурс «Мастер года»
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Победитель регионального этапа представит республику в общероссийском финале

10 февраля в Улан-Удэ прошла торжественная церемония открытия регионального этапа всероссийского конкурса педагогических достижений «Мастер года» и дан старт Году педагога и наставника. Мероприятие прошло в колледже искусств имени Петра Ильича Чайковского.

В этом году в конкурсе принимают участие 20 мастеров производственного обучения и преподавателей дисциплин профессионального цикла. Они представляют следующие учебные заведения: торгово-экономический техникум, Закаменский агропромышленный техникум, республиканский многоуровневый колледж, Бурятский республиканский техникум строительных и промышленных технологий (Хоронхойский филиал), Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова (Кижингинский филиал), Бурятский республиканский многопрофильный техникум инновационных технологий, Улан-Удэнский авиационный техникум, техникум строительства и городского хозяйства, Бурятский колледж технологий и лесопользования, политехнический техникум, Бурятский республиканский индустриальный техникум, Байкальский колледж недропользования, Джидинский многопрофильный техникум, республиканский межотраслевой техникум, Байкальский многопрофильный колледж, Бурятский республиканский информационно-экономический техникум, Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта, Гусиноозёрский энергетический техникум, Бурятский республиканский педагогический колледж и колледж традиционных искусств народов Забайкалья.

Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, история участия Бурятии в всероссийском конкурсе «Мастер года» богата победами. Так, в 2022 году республику во всероссийском финале представлял региональный победитель Дмитрий Степанов, преподаватель политехнического техникума. Заключительный этап включал в себя конкурсные мероприятия: «Конкурс образовательных кейсов», «Открытый онлайн-семинар». По итогам их проведения были определены 10 лауреатов. В 10 лучших вошёл представитель Бурятии. В целях определения победителя для 10 лауреатов было проведено конкурсное мероприятие «Влюбить в профессию» по итогам которого Дмитрий Степанов занял третье место из 85 участников.

Бурятия конкурс ссузы педагоги профессиональное образование

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