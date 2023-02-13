Жителям Бурятии предлагают обменять мусор на подарок

В республике стартовала акция «Чистый лёд Байкала»



Акция продлится почти два месяца – с 13 февраля по 17 апреля. Пластик, металл и стекло рекомендуют складывать отдельно – это упростит процесс сортировки. К тому же участникам за раздельный сбор достанется специальный приз.



Кроме того, памятный подарок вручат за лучшее фото, опубликованное во «ВКонтакте» с хэштегом #чистый_лёд_Байкала.



Для этого нужно собрать на заповедной территории мусор – свой или оставленный другими отдыхающими. Мешки для отходов предлагают взять на контрольно-пропускном пункте при въезде в нацпарк, а потом – отдать их дежурному государственному инспектору, отметиться в ведомости и получить подарок.