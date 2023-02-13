Жители Бурятии оформили более пяти тысяч домов по дачной амнистии

Закон действует до 1 марта 2031 года



В 2022 году жители Бурятии оформили в рамках новой дачной амнистии более 5000 жилых домов. Об этом сообщили в республиканском управлении Росреестра.



15 лет назад, в 2007 году действовал первый закон о «дачной амнистии», вступивший в силу с 1 сентября 2006 года.



Закон позволил гражданам оформить свои права в упрощённом порядке. Так, жители могли без получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию оформить права на индивидуальный жилой дом на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, или на земельном участке, расположенном в границах населенного пункта и предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства (на приусадебном земельном участке). Действие закона распространялось и на жилые строения с правом и без права постоянного проживания, построенные на земельных участках для садоводства и дачного хозяйства, которые всегда возводились без разрешительной документации. В рамках старой дачной амнистии было оформлено менее 1000 таких объектов.



Сегодня закон о дачной амнистии позволяет до 1 марта 2031 года оформить в упрощённом порядке права на жилые и садовые дома без обязательного направления уведомлений о планируемом строительстве (реконструкции) таких объектов, об окончании их строительства (реконструкции) в орган местного самоуправления.



- Для оформления права на жилой дом достаточно зарегистрированного права собственности на земельный участок и предоставления технического плана, подготовленного кадастровым инженером на основании декларации, составленной гражданином – собственником земельного участка. Все необходимые документы можно подать в органы регистрации прав самостоятельно или уполномочить на это кадастрового инженера, подготовившего технический план. Для этого необходимо предусмотреть в договоре подряда обязанность кадастрового инженера подать документы в орган регистрации прав, оформлять нотариальную доверенность в данном случае не понадобится. Вы также можете воспользоваться муниципальной услугой по оформлению жилого или садового дома, обратившись с документами в орган местного самоуправления по местонахождению объекта недвижимости с соответствующим заявлением, в таком случае документы на регистрацию за гражданина подаст администрация района или поселения, - сообщила заместитель руководителя управления Росреестра по Бурятии Саяна Галданова.



