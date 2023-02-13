Новые мишени выполнены в виде силуэтов техники с объёмной графикой
На полигонах Восточного военного округа в Бурятии прошла модернизация полигонного оборудования. Установлены новые мишени, позволяющие создать реалистичную обстановку современного боя, сообщили в пресс-службе ВВО.
Новые мишени выполнены в виде силуэтов мобильных огневых средств и бронетехники условного противника с нанесённой объёмной графикой на материале из ПВХ. Они позволят лучше подготовить военнослужащих при выявлении целей на учебном поле боя.
Для подготовки гранатометчиков и снайперских пар установлены специальные мишени, обозначающие автомобили типа пикап.
Полигоны в Бурятии оборудовали мишенями высокой реалистичности
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