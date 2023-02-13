Полигоны в Бурятии оборудовали мишенями высокой реалистичности

Новые мишени выполнены в виде силуэтов техники с объёмной графикой



На полигонах Восточного военного округа в Бурятии прошла модернизация полигонного оборудования. Установлены новые мишени, позволяющие создать реалистичную обстановку современного боя, сообщили в пресс-службе ВВО.



Новые мишени выполнены в виде силуэтов мобильных огневых средств и бронетехники условного противника с нанесённой объёмной графикой на материале из ПВХ. Они позволят лучше подготовить военнослужащих при выявлении целей на учебном поле боя.



Для подготовки гранатометчиков и снайперских пар установлены специальные мишени, обозначающие автомобили типа пикап.

