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Бурятию посетят врачи-академики из Томска

Бурятию посетят врачи-академики из Томска
Общество,  Фото:pexels.com
Они примут участие в конференциях медиков республики

В Бурятии пройдёт ряд крупных мероприятий, посвящённых развитию медицинской науки в республике. В рамках этого события регион посетят именитые учёные. В частности, в Бурятию приедут академики РАН Томского НИМЦ.

14 февраля состоится круглый стол «Перспективы развития медицинской науки в Республике Бурятия». Участие в круглом столе примут учёные Бурятского научного центра, сотрудники медицинского института Бурятского госуниверситета (БГУ), ректорат БГУ и Восточно-Сибирского госуниверситета технологий и управления (ВСГТУ), молодые учёные, главные врачи, главные внештатные специалисты, соискатели, совет молодых специалистов.

15 февраля в бальном зале Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова состоится ряд лекций на тему «Актуальные вопросы прикладной медицины».

16 февраля в медицинских организациях Бурятии состоятся различные мероприятия по специальностям, консультации пациентов и другое. В частности, в конференциях примут участие академики РАН из Томска. Ростислав Карпов и Сергей Попов поучаствуют в конференции кардиологов в РКБ им. Н. А. Семашко. Валерий Пузырев будет участвовать в конференции с генетиками в республиканском перинатальном центре. Евгений Чойнзонов – в конференции с онкологами в республиканском онкологическом диспансере. Николай Бохан – в конференции в республиканском наркологическом диспансере, также он встретится с молодыми психиатрами республиканского психоневрологического диспансера. Ещё один гость из Томска член-корреспондент РАН Вадим Жданов причет участие в конференции в центре восточной медицины. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.

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Бурятия здравоохранение медицина конференция наука

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