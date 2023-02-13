Они примут участие в конференциях медиков республики
В Бурятии пройдёт ряд крупных мероприятий, посвящённых развитию медицинской науки в республике. В рамках этого события регион посетят именитые учёные. В частности, в Бурятию приедут академики РАН Томского НИМЦ.
14 февраля состоится круглый стол «Перспективы развития медицинской науки в Республике Бурятия». Участие в круглом столе примут учёные Бурятского научного центра, сотрудники медицинского института Бурятского госуниверситета (БГУ), ректорат БГУ и Восточно-Сибирского госуниверситета технологий и управления (ВСГТУ), молодые учёные, главные врачи, главные внештатные специалисты, соискатели, совет молодых специалистов.
15 февраля в бальном зале Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова состоится ряд лекций на тему «Актуальные вопросы прикладной медицины».
16 февраля в медицинских организациях Бурятии состоятся различные мероприятия по специальностям, консультации пациентов и другое. В частности, в конференциях примут участие академики РАН из Томска. Ростислав Карпов и Сергей Попов поучаствуют в конференции кардиологов в РКБ им. Н. А. Семашко. Валерий Пузырев будет участвовать в конференции с генетиками в республиканском перинатальном центре. Евгений Чойнзонов – в конференции с онкологами в республиканском онкологическом диспансере. Николай Бохан – в конференции в республиканском наркологическом диспансере, также он встретится с молодыми психиатрами республиканского психоневрологического диспансера. Ещё один гость из Томска член-корреспондент РАН Вадим Жданов причет участие в конференции в центре восточной медицины. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.
Возрастное ограничение: 18+.
Бурятию посетят врачи-академики из Томска
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В торжественном мероприятии приняло участие около 600 человек
Юбилей отметил житель Кяхтинского района
Спортсмены республики завоевали 16 медалей
Республику на соревнованиях представляют именитые спортсмены
Людмила Воронцова стала второй на международном турнире в Марокко
Состоится конкурс на лучшее семейное фото в нацкостюмах
Они разведут костёр для сжигания негатива
Запланирована масштабная реконструкция тепломагистрали
Горожане опасаются вербовок и всяческих провокаций
Им срочно потребовалась медицинская помощь
В ближайшие дни резких погодных изменений не ожидается
Сергей Сахалин назвал столицу Бурятии «ухоженным и приятным городом»
В учебных, спортивных и культурных учреждениях поручили усилить меры безопасности
Его уже почти месяц не вывозят из-за гололёда
В городе под конец зимы затеяли реконструкцию тепломагистрали