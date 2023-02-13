На Ольхоне на Байкале устроили общественный туалет

Туристы справляют естественную нужду прямо в сакральном месте
Накануне в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» рассказали, что приезжающие на Ольхон люди ходят в туалет прямо в пещерах. Специально оборудованных мест там нет. В итоге самый крупный остров Байкала оказался загажен.
- Нормальные туалеты установят только когда откроется ледовая переправа, а пока туристы, не стесняются справлять нужду в священном месте, – пишет «Весь Улан-Удэ».
Следы их жизнедеятельности встречаются повсюду. Теперь, чтобы сделать красивые фотографии на фоне местных красот, ещё надо постараться, говорится в публикации.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в общественный туалет превратили
центр Кяхты – бывшей купеческой столицы России. Люди мочатся прямо на стены недалеко от автовокзала, а на земле лежат фекалии. Остро стоит «туалетный» вопрос в Селенгинском районе.Отдыхающие ходят по-маленькому
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