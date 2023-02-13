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На Ольхоне на Байкале устроили общественный туалет

На Ольхоне на Байкале устроили общественный туалет
Общество,  Фото:vk.com/vesu_u
Туристы справляют естественную нужду прямо в сакральном месте

Накануне в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» рассказали, что приезжающие на Ольхон люди ходят в туалет прямо в пещерах. Специально оборудованных мест там нет. В итоге самый крупный остров Байкала оказался загажен. 

- Нормальные туалеты установят только когда откроется ледовая переправа, а пока туристы, не стесняются справлять нужду в священном месте, – пишет «Весь Улан-Удэ».

Следы их жизнедеятельности встречаются повсюду. Теперь, чтобы сделать красивые фотографии на фоне местных красот, ещё надо постараться, говорится в публикации.


Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в общественный туалет превратили центр Кяхты – бывшей купеческой столицы России. Люди мочатся прямо на стены недалеко от автовокзала, а на земле лежат фекалии. Остро стоит «туалетный» вопрос в Селенгинском районе.Отдыхающие ходят по-маленькому прямо в Гусиное озеро, откуда местные жители берут воду. 


Ольхон туалеты Байкал туристы

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