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В управлении вневедомственной охраны по Бурятии пройдёт «прямая линия»

В управлении вневедомственной охраны по Бурятии пройдёт «прямая линия»
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Жители республики смогут задать интересующие их вопросы

16 февраля начальник управления вневедомственной охраны полковник полиции Евгений Котов ответит на вопросы жителей Бурятии в ходе телефонной «прямой линии».

Жители республики смогут получить консультацию по вопросам трудоустройства аттестованного и вольнонаёмного состава в подразделения вневедомственной охраны, имеющимся вакансиям, социальным гарантиям и льготам.

Кроме того, руководитель подразделения ответит на вопросы, касающиеся договорных услуг по охране собственности, – условия и стоимость принятия квартир, домов и коттеджей под охрану, установка «кнопки тревожной сигнализации», охрана грузов при транспортировке и другие.

Прямая линия состоится 16 февраля с 15:00 до 17:00 по телефону 8 (3012) 43-66-77. Вопросы также можно направлять на электронную почту управления Росгвардии по Бурятии [email protected]
Росгвардия прямая линия

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