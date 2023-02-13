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Жителям Бурятии рассказали, как найти раненого родственника в военном госпитале

Жителям Бурятии рассказали, как найти раненого родственника в военном госпитале
Общество,  Фото:pixabay.com
Памятку подготовило полпредство Бурятии в Москве

Важную памятку для родственников военнослужащих опубликовало полпредство Бурятии в Москве. Там сообщили, что поступает всё больше звонков по вопросам поиска родственников в госпиталях. Поэтому в полпредстве собрали список рекомендаций, которые помогут сделать это максимально быстро:

1. Заниматься поиском должен близкий родственник (мать, отец, супруга).

2. Необходимо иметь следующую информацию: ФИО, воинское звание, дату рождения, номер войсковой части и номер жетона.

3. Желательно знать, какого числа боец поступил в госпиталь.

4. Лучше будет выяснить, когда родственник последний раз выходил на связь.

5. Со всей этой информацией нужно обратиться на горячую линию Минобороны по телефону 8-800-301-14-67, доп. 122, а также непосредственно в военные госпитали Минобороны.

6. Если информации нет, не теряйте спокойствия. Сведения могут поступать с задержкой.

7. Если не получается самостоятельно найти родных, можете оставить свою заявку в полпредстве Бурятии.

Если ваши родственники проходят лечение в военных госпиталях Москвы и Московской области, вы можете обратиться в полпредство Бурятии в Москве телефону: +7 (499) 399-03-03.

полпредство военнослужащие

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