Жителям Бурятии рассказали, как найти раненого родственника в военном госпитале

Памятку подготовило полпредство Бурятии в Москве



Важную памятку для родственников военнослужащих опубликовало полпредство Бурятии в Москве. Там сообщили, что поступает всё больше звонков по вопросам поиска родственников в госпиталях. Поэтому в полпредстве собрали список рекомендаций, которые помогут сделать это максимально быстро:



1. Заниматься поиском должен близкий родственник (мать, отец, супруга).



2. Необходимо иметь следующую информацию: ФИО, воинское звание, дату рождения, номер войсковой части и номер жетона.



3. Желательно знать, какого числа боец поступил в госпиталь.



4. Лучше будет выяснить, когда родственник последний раз выходил на связь.



5. Со всей этой информацией нужно обратиться на горячую линию Минобороны по телефону 8-800-301-14-67, доп. 122, а также непосредственно в военные госпитали Минобороны.



6. Если информации нет, не теряйте спокойствия. Сведения могут поступать с задержкой.



7. Если не получается самостоятельно найти родных, можете оставить свою заявку в полпредстве Бурятии.



Если ваши родственники проходят лечение в военных госпиталях Москвы и Московской области, вы можете обратиться в полпредство Бурятии в Москве телефону: +7 (499) 399-03-03.



