Памятку подготовило полпредство Бурятии в Москве
Важную памятку для родственников военнослужащих опубликовало полпредство Бурятии в Москве. Там сообщили, что поступает всё больше звонков по вопросам поиска родственников в госпиталях. Поэтому в полпредстве собрали список рекомендаций, которые помогут сделать это максимально быстро:
1. Заниматься поиском должен близкий родственник (мать, отец, супруга).
2. Необходимо иметь следующую информацию: ФИО, воинское звание, дату рождения, номер войсковой части и номер жетона.
3. Желательно знать, какого числа боец поступил в госпиталь.
4. Лучше будет выяснить, когда родственник последний раз выходил на связь.
5. Со всей этой информацией нужно обратиться на горячую линию Минобороны по телефону 8-800-301-14-67, доп. 122, а также непосредственно в военные госпитали Минобороны.
6. Если информации нет, не теряйте спокойствия. Сведения могут поступать с задержкой.
7. Если не получается самостоятельно найти родных, можете оставить свою заявку в полпредстве Бурятии.
Если ваши родственники проходят лечение в военных госпиталях Москвы и Московской области, вы можете обратиться в полпредство Бурятии в Москве телефону: +7 (499) 399-03-03.
Жителям Бурятии рассказали, как найти раненого родственника в военном госпитале
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