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В Бурятии сотрудникам МЧС пришлось 182 раза выезжать на ложные вызовы

В Бурятии сотрудникам МЧС пришлось 182 раза выезжать на ложные вызовы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они вынуждены реагировать на мнимые происшествия

Жителям Бурятии напомнили об ответственности за ложные вызовы. С начала года сотрудникам республиканского управления МЧС приходилось выезжать на них уже 182 раза.
 
- Телефон «01» или «101» знает каждый человек. От них часто зависит жизнь – и не только собственная. Но часто эти самые важные номера становятся инструментом для баловства – рассказали в пресс-службе ведомства.
 
Пожарно-спасательные расчёты обязаны реагировать на любое сообщение. По сигналу тревоги сотрудники МЧС выезжают на место в течение одной минуты.
 
- Ложные звонки, как правило, бывают двух категорий – это сообщения о мнимых происшествиях, когда человек принимает за пожар дым от огневых работ либо разжигаемых костров или водяной пар, кажущийся на расстоянии задымлением, и так называемая детская шалость. Пожарные и спасатели не шутят человеческими жизнями. Они должны полностью исключить угрозу, – пояснили в министерстве.

Согласно статье 19.13 КоАП РФ, за заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой помощи и других специализированных служб предусмотрен штраф размером от 1000 до 1500 рублей. Но дело, прежде всего, в том, что люди, нуждающиеся в срочной помощи, не получат её своевременно.
 
- Подумайте перед тем, как лишний раз пошутить. Никто не застрахован от беды. Сегодня современные технические средства помогают без труда вычислить телефонных хулиганов и привлечь их к административной ответственности. Помните: шалость может стоить кому-то потери материального имущества, здоровья и самого ценного – жизни, – добавили в республиканском управлении МЧС.

ложный вызов МЧС

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