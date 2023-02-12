В столице Бурятии появились машины с одинаковыми странными надписями

Некоторые улан-удэнцы заподозрили их владельцев в сектантстве
Один из жителей бурятской столицы запечатлел на камеру несколько машин с одинаковыми надписями на заднем стекле «С богом всяко лучше, чем без него». Все слова написаны без пробелов, а перед ними стоит значок хэштега – #. Фотографии разместили в популярном местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». Один из автомобилей, судя по номеру – из соседнего Забайкальского края.
- Что за очередная секта? На Стеколке (Стеклозаводе – прим
.) заметил сразу четыре авто с такими хэштегами, – рассказал автор снимков, пожелавший остаться неизвестным.
В комментариях одна из подписчиц заявила, что не всё, связанное с верой – обязательно секта. А другие участники сообщества выдвинули версию, что такие надписи клеят на свои автомобили «бывшие наркоманы на реабилитации».
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