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В столице Бурятии появились машины с одинаковыми странными надписями

В столице Бурятии появились машины с одинаковыми странными надписями
Общество,  Фото:/vk.com/anonim_03u
Некоторые улан-удэнцы заподозрили их владельцев в сектантстве

Один из жителей бурятской столицы запечатлел на камеру несколько машин с одинаковыми надписями на заднем стекле «С богом  всяко лучше, чем без него». Все слова написаны без пробелов, а перед ними стоит значок хэштега – #. Фотографии разместили в популярном местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». Один из автомобилей, судя по номеру – из соседнего Забайкальского края.




- Что за очередная секта? На Стеколке (Стеклозаводе – прим.) заметил сразу четыре авто с такими хэштегами, – рассказал автор снимков, пожелавший остаться неизвестным.

В комментариях одна из подписчиц заявила, что не всё, связанное с верой – обязательно секта. А другие участники сообщества выдвинули версию, что такие надписи клеят на свои автомобили «бывшие наркоманы на реабилитации».
автомобили соцсети

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