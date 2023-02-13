Снега в республике не ожидается
Снег обойдёт стороной и Улан-Удэ. В дневное время в столице – от -8 до -10 градусов. Ветер западный, 3-8 м/с.
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13 февраля
12 февраля
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В Бурятии потеплеет до -6 градусов
Общество, Фото:
Снега в республике не ожидается
Снег обойдёт стороной и Улан-Удэ. В дневное время в столице – от -8 до -10 градусов. Ветер западный, 3-8 м/с.
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