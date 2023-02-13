В Бурятии потеплеет до -6 градусов

Снега в республике не ожидается





В понедельник, 13 февраля, в Бурятии будет довольно тепло. Днём по республике обещают от -6 до -11, местами – от -12 до -17 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с с порывами до 12 м/с.Снег обойдёт стороной и Улан-Удэ. В дневное время в столице – от -8 до -10 градусов. Ветер западный, 3-8 м/с.