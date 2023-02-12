Прорекламировавшая одежду Анфисы Чеховой агинская красавица прошла в финал «Миссис Бурятия»

Она поборется за победу на престижном конкурсе для замужних дам







Наталья рассказала, что всего на конкурс подали 63 заявки. В итоге отсеялось 30 претенденток.



- 33 финалистки, и я – в их числе, – поделилась она в своих «сторис». – Сегодня у нас – первая репетиция.



Ранее девушка заявила, что Ранее девушка заявила, что решила вернуться к участию в конкурсах после перерыва, который длился почти два года. «Если пройду кастинг и меня утвердят, хочу представлять свой родной, любимый Агинский Бурятский округ», – отметила Наталья.



Анфиса Чехова сделала агинскую красавицу лицом своего бренда после громкого скандала. Он разгорелся из-за неосторожной фразы о жительницах Бурятии. Звезда обронила её во время первого выпуска шоу «Скажи, подруга» на телеканале «Домашний» (16+), которую ведёт вместе с Авророй. Тогда знаменитость рассказала, как врач-косметолог вкачал ей литр гиалуронки, и она, мол, «стала бурятской женщиной», а потом «два месяца не могла смотреть на своё отражение».



Этот фрагмент мгновенно разлетелся по местным пабликам. Жительницы и уроженки Бурятии, естественно, обиделись, обвинили теледиву в национализме и потребовали извинений. Затравленная Анфиса записала видеообращение, в котором призналась, что из-за переживаний не спала всю ночь. А позже выложила ещё одно видео, в котором вновь попыталась реабилитироваться перед нашими землячками.

