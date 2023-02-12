В Бурятию прилетел первый в новом году чартерный рейс со 158 туристами

За неделю они познакомятся с главными достопримечательностями республики







- В ближайшую неделю гостям предстоит увидеть уникальные места нашей республики, в том числе – Иволгинский дацан и Байкал и познакомиться с культурой семейских, – рассказали в пресс-службе правительства РБ.



Вместе с туристами в Бурятию прилетели 18 ведущих туроператоров из разных городов страны. Они тоже намерены узнать республику поближе.



Это уже шестая чартерная программа, которую реализует в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» федеральный туроператор «Fun&Sun» при поддержке правительств России и Бурятии. Зимняя чартерная программа продлится до 26 марта, а ориентировочно 25-27 июля стартует летняя.



В воскресенье, 12 февраля, из Москвы в Бурятию прибыл первый в 2023 году зимний чартерный рейс. В улан-удэнском аэропорту приземлился самолёт со 158 туристами на борту.