В Бурятию прилетел первый в новом году чартерный рейс со 158 туристами

За неделю они познакомятся с главными достопримечательностями республики
В воскресенье, 12 февраля, из Москвы в Бурятию прибыл первый в 2023 году зимний чартерный рейс. В улан-удэнском аэропорту приземлился самолёт со 158 туристами на борту.
- В ближайшую неделю гостям предстоит увидеть уникальные места нашей республики, в том числе – Иволгинский дацан и Байкал и познакомиться с культурой семейских, – рассказали в пресс-службе правительства РБ.
Вместе с туристами в Бурятию прилетели 18 ведущих туроператоров из разных городов страны. Они тоже намерены узнать республику поближе.
Это уже шестая чартерная программа, которую реализует в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» федеральный туроператор «Fun&Sun» при поддержке правительств России и Бурятии. Зимняя чартерная программа продлится до 26 марта, а ориентировочно 25-27 июля стартует летняя.
За неделю они познакомятся с главными достопримечательностями республики
«Северная лунка» в этом году не состоится
В республике почтили память одинокого художника-самоучки
Спасённое волонтёрами животное ещё почти год прожило в новой семье
Горожан призвали не пользоваться их услугами
Там внезапно отключилась электроэнергия
У Сергея Мункуева есть 10 внуков и 12 правнуков
Поисковики из «ЛизаАлерт» отмечают юбилей
Его строительство обойдётся в 400 миллионов рублей
Девушка рассказала о собственном бренде одежды «Кинопоиску»
Он находился на спецоперации с первых дней
Кяхтины справляют нужду прямо на улице
В храме в Нижнем Торее появился электронный звонарь, проигрывающий 80 композиций
Частных перевозчиков понемногу вытесняет муниципальный транспорт
По данным Росстата, за год он превысил 15%