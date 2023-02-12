В Улан-Удэ умерла кошечка, которую хотела усыпить невестка её хозяйки

Спасённое волонтёрами животное ещё почти год прожило в новой семье



- Мы вырвали её из рук невестки бывшей хозяйки. Она подождала 40 дней со дня смерти и побежала с кошкой в клинику – усыплять, – поделились тогда в организации. – Представляете, месяц жить с такой ласковой кошкой, которая обожает людей – и без тени сомнения убить её.



На передержках с другими кошками Дусе было некомфортно, и зоозащитники решили найти ей новый дом. Вскоре появилась семья, решившая забрать животное себе.





Дуся стала 570 подопечным, которого удалось пристроить волонтёрам. А накануне стало известно, что кошки не стало. Спасённое животное ещё почти год прожило в новой семье. В «Собаке счастья» поблагодарили жительницу Бурятии по имени Светлана, которая приютила её.



На тот момент Дусе было примерно 10-13 лет, и волонтёры между собой называли её «старушечкой».