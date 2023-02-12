12 февраля

11 февраля

10 февраля

Популярное

В Улан-Удэ умерла кошечка, которую хотела усыпить невестка её хозяйки

В Улан-Удэ умерла кошечка, которую хотела усыпить невестка её хозяйки
Общество,  Фото:vk.com/sobakaluck
Спасённое волонтёрами животное ещё почти год прожило в новой семье

Эта история началась год назад. В конце февраля 2022-го представители улан-удэнского фонда «Собака счастья» рассказали о кошке по кличке Дуся, которая потеряла хозяйку. После смерти женщины животное решили умертвить.

На тот момент Дусе было примерно 10-13 лет, и волонтёры между собой называли её «старушечкой».

- Мы вырвали её из рук невестки бывшей хозяйки. Она подождала 40 дней со дня смерти и побежала с кошкой в клинику – усыплять, – поделились тогда в организации. – Представляете, месяц жить с такой ласковой кошкой, которая обожает людей – и  без тени сомнения убить её.

На передержках с другими кошками Дусе было некомфортно, и зоозащитники решили найти ей новый дом. Вскоре появилась семья, решившая забрать животное себе. 

Дуся стала 570 подопечным, которого удалось пристроить волонтёрам. А накануне стало известно, что кошки не стало. Спасённое животное ещё почти год прожило в новой семье.  В «Собаке счастья» поблагодарили жительницу Бурятии по имени Светлана, которая приютила её.

- Добрые неравнодушные люди, которые берут домой стареньких кошек и собак, зная, что вскоре им придётся с ними попрощаться, вызывают у нас восхищение, – признались в организации.
кошки животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На льду Байкала в Бурятии нарисовали огромную открытку
На льду Байкала в Бурятии нарисовали огромную открытку
Общество, 12.02.2023
В республике почтили память одинокого художника-самоучки
В Улан-Удэ умерла кошечка, которую хотела усыпить невестка её хозяйки
В Улан-Удэ умерла кошечка, которую хотела усыпить невестка её хозяйки
Общество, 12.02.2023
Спасённое волонтёрами животное ещё почти год прожило в новой семье
Часть пригородного ДНТ в Бурятии осталась без света
Часть пригородного ДНТ в Бурятии осталась без света
Общество, 12.02.2023
Там внезапно отключилась электроэнергия 
Долгожитель из Бурятии отмечает 90-летний юбилей
Долгожитель из Бурятии отмечает 90-летний юбилей
Общество, 12.02.2023
У Сергея Мункуева есть 10 внуков и 12 правнуков
За пять лет волонтёры из Бурятии нашли живыми более 1500 человек
За пять лет волонтёры из Бурятии нашли живыми более 1500 человек
Общество, 12.02.2023
Поисковики из «ЛизаАлерт» отмечают юбилей
В районе Бурятии появится овощехранилище вместимостью 20 тысяч тонн
В районе Бурятии появится овощехранилище вместимостью 20 тысяч тонн
Общество, 12.02.2023
Его строительство обойдётся в 400 миллионов рублей
«Кому на Руси шить хорошо»: Уроженка Бурятии снялась в мини-сериале о российских дизайнерах
«Кому на Руси шить хорошо»: Уроженка Бурятии снялась в мини-сериале о российских дизайнерах
Общество, 12.02.2023
Девушка рассказала о собственном бренде одежды «Кинопоиску»
В селе Бурятии впервые за 85 лет зазвонили колокола
В селе Бурятии впервые за 85 лет зазвонили колокола
Общество, 12.02.2023
В храме  в Нижнем Торее появился электронный звонарь, проигрывающий 80 композиций
В Улан-Удэ исчезает ещё один востребованный маршрут
В Улан-Удэ исчезает ещё один востребованный маршрут
Общество, 12.02.2023
Частных перевозчиков понемногу вытесняет муниципальный транспорт
Уехавший на СВО журналист из Бурятии передал привет родине
Уехавший на СВО журналист из Бурятии передал привет родине
Общество, 12.02.2023
Из зоны спецоперации пришла весточка от Намсарая Намсараева

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^