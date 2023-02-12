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Часть пригородного ДНТ в Бурятии осталась без света

Часть пригородного ДНТ в Бурятии осталась без света
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Там внезапно отключилась электроэнергия 

Днём 12 февраля в ДНТ «Респект» в пригородном Иволгинском районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Обесточены оказались несколько улиц – Сапфировая, Дружбы, Свирельная и Высоцкого.

Об отключении света стало известно в 12:02. Его нет уже два часа. Причину назвали в вайбер-группе «Иволга-инфо 24/7» – сгоревший рубильник. Сейчас ведутся работы по восстановлению электроэнергии. На месте работают специалисты.
электроэнергия отключение света

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