Часть пригородного ДНТ в Бурятии осталась без света

Там внезапно отключилась электроэнергия





Днём 12 февраля в ДНТ «Респект» в пригородном Иволгинском районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Обесточены оказались несколько улиц – Сапфировая, Дружбы, Свирельная и Высоцкого.Об отключении света стало известно в 12:02. Его нет уже два часа. Причину назвали в вайбер-группе «Иволга-инфо 24/7» – сгоревший рубильник. Сейчас ведутся работы по восстановлению электроэнергии. На месте работают специалисты.