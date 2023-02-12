Долгожитель из Бурятии отмечает 90-летний юбилей

У Сергея Мункуева есть 10 внуков и 12 правнуков







В 1973-ем он устроился чабаном в колхоз «Михайловский», где проработал до выхода на заслуженный отдых. Сергей Жамсаевич вместе с женой Хандой Батуевной родили и воспитали троих детей.



Супруга умерла в 1989 году после продолжительной болезни. В 2003-ем Сергей Мункуев переехал в Кяхту к младшей дочери Светлане. У него есть 10 внуков и 12 правнуков. У нашего земляка имеется множество почётных грамот, звание «Ветеран труда» и удостоверение «Дети войны».



Житель Кяхтинского района Сергей Жамсаевич Мункуев отмечает свой 90-ый день рождения. Он родился 12 февраля 1933 года в закаменском селе Бургултай и рос в многодетной семье. В 1944-ом окончил четыре класса школы. С ранних лет трудился в колхозе имени В. И. Ленина, рассказали в вайбер-группе «Кяхта-инфо.24/7».