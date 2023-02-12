Долгожитель из Бурятии отмечает 90-летний юбилей

У Сергея Мункуева есть 10 внуков и 12 правнуков
Житель Кяхтинского района Сергей Жамсаевич Мункуев отмечает свой 90-ый день рождения. Он родился 12 февраля 1933 года в закаменском селе Бургултай и рос в многодетной семье. В 1944-ом окончил четыре класса школы. С ранних лет трудился в колхозе имени В. И. Ленина, рассказали в вайбер-группе «Кяхта-инфо.24/7».
В 1973-ем он устроился чабаном в колхоз «Михайловский», где проработал до выхода на заслуженный отдых. Сергей Жамсаевич вместе с женой Хандой Батуевной родили и воспитали троих детей.
Супруга умерла в 1989 году после продолжительной болезни. В 2003-ем Сергей Мункуев переехал в Кяхту к младшей дочери Светлане. У него есть 10 внуков и 12 правнуков. У нашего земляка имеется множество почётных грамот, звание «Ветеран труда» и удостоверение «Дети войны».
Там внезапно отключилась электроэнергия
У Сергея Мункуева есть 10 внуков и 12 правнуков
Поисковики из «ЛизаАлерт» отмечают юбилей
Его строительство обойдётся в 400 миллионов рублей
Девушка рассказала о собственном бренде одежды «Кинопоиску»
Он находился на спецоперации с первых дней
Кяхтины справляют нужду прямо на улице
В храме в Нижнем Торее появился электронный звонарь, проигрывающий 80 композиций
Частных перевозчиков понемногу вытесняет муниципальный транспорт
По данным Росстата, за год он превысил 15%
Пролёт переправы собираются опустить на опоры
Из зоны спецоперации пришла весточка от Намсарая Намсараева
За два последних месяца он наценился уже во второй раз
В одном из городских ТРЦ устроят бесплатное экспресс-тестирование
Ради них в службу занятости обращаются 27% жителей республики