За пять лет волонтёры из Бурятии нашли живыми более 1500 человек

Поисковики из «ЛизаАлерт» отмечают юбилей
Пять лет назад в Бурятии появился свой добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Тогда, 11 февраля 2018 года, три инструктора – Катя (позывной – «Кошка»), Анна («Нюра») и Настя («Настя-Настя») завершили первый курс обучения добровольцев методикам отряда. А уже вечером прошедшие обучение ребята отправились на поиски шестилетнего мальчика, которые завершились благополучно – ребёнка нашли.
11 февраля и стало днём рождения «ЛизаАлерт» в Бурятии. С тех пор волонтёры получили 1928 заявок на поиск пропавших людей, и более 1500 из них обнаружили живыми. Сегодня представители отряда есть в 14 районах республики.
По всей Бурятии насчитывается более 500 поисковиков, которые днём и ночью, в праздники и выходные, вне зависимости от погоды, готовы отправиться по следам исчезнувших жителей РБ. Ребята постоянно получают новые знания и навыки.
- За пять лет мы провели четыре межрегиональных учения и более 40 полевых обучений. Принимаем участие во всероссийских форумах, в школе инструкторов и курсах молодого бойца и все полученные знания успешно применяем на поисках, – рассказали накануне на официальной странице отряда во «ВКонтакте».
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