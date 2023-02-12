В селе Бурятии впервые за 85 лет зазвонили колокола

В храме в Нижнем Торее появился электронный звонарь, проигрывающий 80 композиций
На днях в храме Богоявления в джидинском селе Нижний Торей состоялась церемония освящения колоколов. Последний раз они звучали в 1938 году – именно тогда местная церковь сгорела, сообщает районная газета «Джидинка».
Спустя 85 лет божественная музыка вновь разлетелась по селу. Настоятель храма Петра и Павла в Петропавловке – иерей Анатолий Дакич – провёл торжественный молебен и освятил новые колокола.
В церкви установили систему электронного звона. В репертуаре – около 80 композиций. Их включают с помощью специального приложения на смартфоне либо через компьютер, подключённый к Интернету, отмечает «Джидинка». Как сообщал «Байкал-Daily», Богоявленский храм в Нижнем Торее возводили с 2013 года. Осенью 2021-го там воздвигли
купола и кресты, которые тоже были освящены.
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