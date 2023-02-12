В Улан-Удэ исчезает ещё один востребованный маршрут

Частных перевозчиков понемногу вытесняет муниципальный транспорт







- Автобусы № 55, 77 и 10 были полные, некоторые даже не остановились. Простояла на остановке около часа, замёрзла. Пришлось вызвать такси. Цены на проезд повысились, а качество как было ужасным, так и осталось. Не могу же я всегда заказывать после работы такси, которое в несколько раз дороже автобуса, – заявила одна из жительниц бурятской столицы в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».



А другие горожане написали в том же сообществе, что на маршруте № 55 осталось всего несколько машин – остальные водители ушли, и это обернулось настоящим транспортным коллапсом для микрорайонов Сокол и Аэропорт. Люди обвинили частников, курсировавших по этому направлению, в том, что именно из-за них убрали в своё время 28-ые автобусы.



- А потом работали, когда им захочется, могли в любой момент сойти с линии и уехать домой, а летом – на речку. И не скрывали этого – настолько обнаглели. По рации вперемешку с матом громко и радостно рассказывали о своём «удобном» графике. Грубить – в порядке вещей, в салоне – грязища, график не соблюдался, – говорится в публикации, датированной 8 февраля. – Теперь пришёл муниципальный транспорт. А эти избалованные люди дёрнулись и свалили.



Пассажиры считают, что сам по себе 55-ый маршрут был «прекрасным» и убирать его совсем ни в коем случае нельзя.



- Он связывает два отдалённых конца города. Многие едут до проспекта 50-летия Октября – студенты железнодорожного колледжа, рабочие ЛВРЗ. Есть административные заведения, где люди работают и ездят с Левого берега. В больницу и поликлиники на ПВЗ тоже ездим. Пересадочный тариф в этом случае не подходит, – отмечается в посте. – Столько времени приходится терять с этой беготнёй с трамваями из-за двух-трёх остановок. И пешком далековато. Ну и плюс ко всему, как уезжать-то на одной только «десятке», ведь на ней возят ещё и пассажиров из аэропорта. Толпы людей на остановках. Что нам делать? Как добираться на работу, а детям – на учёбу?



Ситуацию разъяснили в комитете по транспорту городской администрации. Там отметили: сейчас маршруты № 10 и № 55 дублируют друг друга от Элеватора до Аэропорта. А люди, мол, сами хотят ездить на муниципальных автобусах.



- Пассажиры предпочитают современные вместительные автобусы МУП «Городские маршруты», которые ходят по установленному графику, – заявили в комитете. – Несмотря на дублирование, 55-ый маршрут сохраняется.



С новой недели число единиц транспорта на нём увеличится до 15. В пятницу, 10 февраля, курсировало 12. В мэрии подтвердили, что часть водителей в самом деле решили уйти на другие направления.



- Основная причина оттока – усиление работы маршрута № 10 «Аэропорт – Железнодорожный вокзал». На этом направлении работают восемь «волгабасов» и ПАЗов. Число жалоб от горожан значительно снизилось, – добавили в транспортном комитете.



Частному перевозчику дали указание обеспечить регулярность движения в сторону другой конечной остановки – посёлка Орешкова. Перед выходными автобусы отправлялись туда с 6:20 утра с интервалом в 10-12 минут.



В Улан-Удэ растёт недовольство работой 55-х маршруток. Несколько дней назад пассажиры жаловались в соцсетях, что вечером не могли дождаться микрик, чтобы уехать в микрорайон Аэропорт.