12 февраля

11 февраля

10 февраля

Популярное

Бурятию включили в число регионов с максимальным ростом зарплат

Бурятию включили в число регионов с максимальным ростом зарплат
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По данным Росстата, за год он превысил 15% 

Бурятия вошла в число российских регионов, где в январе-ноябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го зафиксировали максимальный рост зарплат. Как сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата, в нашей республике он составил 17,9%.
 
Опережает  Бурятию соседнее Забайкалье с показателем 18,7%. На третьем месте – Красноярский край (17,6%). Также в этом списке – Башкирия, Вологодская, Владимирская, Иркутская, Кемеровская и Липецкая области, Татарстан, Удмуртия и Алтайский край.

В среднем по стране показатели подросли на 12,7% – до 61 900 рублей, отмечает РБК. Незадолго до этого выяснилось, что Бурятия и Забкрай оказались самыми нищими регионами в стране вместе с Еврейской автономной областью. 

Исследование РБК подтверждают данные Бурятстата. В начале февраля в ведомстве рассказали, что за 11 месяцев 2022 года – с января по ноябрь – средняя зарплата по республике составила 51 тысячу 41 рубль 30 копеек. В январе-октябре, было 50 тысяч 762 рубля 50 копеек. Получается, что за месяц, по официальным данным, она увеличилась на 279 рублей, а по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, с января по ноябрь 2021-го – на 17,9 %.


зарплата Росстат

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ исчезает ещё один востребованный маршрут
В Улан-Удэ исчезает ещё один востребованный маршрут
Общество, 12.02.2023
Частных перевозчиков понемногу вытесняет муниципальный транспорт
Уехавший на СВО журналист из Бурятии передал привет родине
Уехавший на СВО журналист из Бурятии передал привет родине
Общество, 12.02.2023
Из зоны спецоперации пришла весточка от Намсарая Намсараева
Сельчане в Бурятии жалуются на подорожавший хлеб
Сельчане в Бурятии жалуются на подорожавший хлеб
Общество, 12.02.2023
За два последних месяца он наценился уже во второй раз
Улан-удэнцы смогут провериться на ВИЧ в День всех влюблённых
Улан-удэнцы смогут провериться на ВИЧ в День всех влюблённых
Общество, 12.02.2023
В одном из городских ТРЦ устроят бесплатное экспресс-тестирование
Почти треть безработных в Бурятии встают на учёт из-за пособий
Почти треть безработных в Бурятии встают на учёт из-за пособий
Общество, 12.02.2023
Ради них в службу занятости обращаются 27% жителей республики
Более двух тысяч улан-удэнцев встали на «Лыжню России»
Более двух тысяч улан-удэнцев встали на «Лыжню России»
Общество, 11.02.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко 
В Улан-Удэ чествовали победителей Кубка Ивана Ярыгина
В Улан-Удэ чествовали победителей Кубка Ивана Ярыгина
Общество, 11.02.2023
Спортсменам и их тренерам вручили крупные денежные премии
В дни Сагаалгана жители Бурятии увидят «Лик богини»
В дни Сагаалгана жители Бурятии увидят «Лик богини»
Общество, 11.02.2023
«Спектакль не похож на другие спектакли нашего театра», - отмечается солистка балета 
В Бурятии открыты все ледовые переправы
В Бурятии открыты все ледовые переправы
Общество, 11.02.2023
В Улан-Удэ действует лишь одна ледовая переправа 
В районе Бурятии открылось отделение «Боевого братства»
В районе Бурятии открылось отделение «Боевого братства»
Общество, 11.02.2023
Во время открытия вручили благодарственные письма

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^