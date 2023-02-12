Бурятию включили в число регионов с максимальным ростом зарплат

По данным Росстата, за год он превысил 15%







Опережает Бурятию соседнее Забайкалье с показателем 18,7%. На третьем месте – Красноярский край (17,6%). Также в этом списке – Башкирия, Вологодская, Владимирская, Иркутская, Кемеровская и Липецкая области, Татарстан, Удмуртия и Алтайский край.



В среднем по стране показатели подросли на 12,7% – до 61 900 рублей, отмечает РБК. Незадолго до этого выяснилось, что Бурятия и Забкрай В среднем по стране показатели подросли на 12,7% – до 61 900 рублей, отмечает РБК. Незадолго до этого выяснилось, что Бурятия и Забкрай оказались самыми нищими регионами в стране вместе с Еврейской автономной областью.











Исследование РБК подтверждают данные Бурятстата. В начале февраля в ведомстве рассказали, что за 11 месяцев 2022 года – с января по ноябрь – средняя зарплата по республике составила 51 тысячу 41 рубль 30 копеек. В январе-октябре, было 50 тысяч 762 рубля 50 копеек. Получается, что за месяц, по официальным данным, она увеличилась на 279 рублей, а по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, с января по ноябрь 2021-го – на 17,9 %.

Бурятия вошла в число российских регионов, где в январе-ноябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го зафиксировали максимальный рост зарплат. Как сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата, в нашей республике он составил 17,9%.