Улан-удэнцы смогут провериться на ВИЧ в День всех влюблённых

В одном из городских ТРЦ устроят бесплатное экспресс-тестирование









Точность предварительного результата – 99%. Для анализа возьмут кровь из пальца. Заодно специалисты проконсультируют по всем интересующим вопросам.



В ближайший вторник, 14 февраля, в торгово-развлекательном центре «Мёд» в Улан-Удэ в течение четырёх часов – с 16:00 до 20:00 – будет проходить бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Узнать свой ВИЧ-статус сможет любой желающий.Все участники исследования получат фирменные блокноты от СПИД-центра Бурятии. Само тестирование – не только бесплатное, но и анонимное. Оно займёт 10-15 минут.