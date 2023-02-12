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Улан-удэнцы смогут провериться на ВИЧ в День всех влюблённых

Улан-удэнцы смогут провериться на ВИЧ в День всех влюблённых
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В одном из городских ТРЦ устроят бесплатное экспресс-тестирование

В ближайший вторник, 14 февраля, в торгово-развлекательном центре «Мёд» в Улан-Удэ в течение четырёх часов – с 16:00 до 20:00 – будет проходить бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Узнать свой ВИЧ-статус сможет любой желающий.

Все участники исследования получат фирменные блокноты от СПИД-центра Бурятии. Само тестирование – не только бесплатное, но и анонимное. Оно займёт 10-15 минут.

Точность предварительного результата – 99%. Для анализа возьмут кровь из пальца. Заодно специалисты проконсультируют по всем интересующим вопросам.
ВИЧ

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