«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Сегодня, 11 февраля, в спортивном лагере «Зорька» на Верхней Березовке в Улан-Удэ прошла самая массовая всероссийская лыжная гонка, которая собрала более двух тысяч любителей лыж. В столице Бурятии «Лыжня России» проходит уже в 19-й раз.
- У нас красивая, хорошая, белоснежная лыжня. У людей отличное настроение. Всем пожелаем крепкого здоровья, успехов, и чтобы наша лыжня многие годы проходила на таком же уровне. Всем белого снега и мирного неба! - отметил начальник управления по физической культуре и спорту Андрей Дзюбенко перед стартом соревнований.
Самым младшим участником «Лыжни России – 2023» в Улан-Удэ стал четырёхлетний Андрей. Мальчик уже второй год участвует в гонке и, как рассказал его папа, до конца проходит намеченную дистанцию в 500 метров для дошколят.
Более двух тысяч улан-удэнцев встали на «Лыжню России»
Общество, Фото:
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