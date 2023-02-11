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Более двух тысяч улан-удэнцев встали на «Лыжню России»

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Сегодня, 11 февраля, в спортивном лагере «Зорька» на Верхней Березовке в Улан-Удэ прошла самая массовая всероссийская лыжная гонка, которая собрала более двух тысяч любителей лыж. В столице Бурятии «Лыжня России» проходит уже в 19-й раз.

- У нас красивая, хорошая, белоснежная лыжня. У людей отличное настроение. Всем пожелаем крепкого здоровья, успехов, и чтобы наша лыжня многие годы проходила на таком же уровне. Всем белого снега и мирного неба! - отметил начальник управления по физической культуре и спорту Андрей Дзюбенко перед стартом соревнований.

Самым младшим участником «Лыжни России – 2023» в Улан-Удэ стал четырёхлетний Андрей. Мальчик уже второй год участвует в гонке и, как рассказал его папа, до конца проходит намеченную дистанцию в 500 метров для дошколят.

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