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Почти треть безработных в Бурятии встают на учёт из-за пособий

Почти треть безработных в Бурятии встают на учёт из-за пособий
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ради них в службу занятости обращаются 27% жителей республики

Сотрудники республиканского агентства занятости населения вместе с центром управления регионом (ЦУР) устроили онлайн-опрос среди безработных жителей Бурятии. Они решили выяснить, зачем наши земляки обращаются в центры занятости (ЦЗН).

Большинство респондентов – 73% – признались, что делают это именно для того, чтобы трудоустроиться. А вот 27% встают на биржу труда ради пособий по безработице.

- Центры занятости посещают для содействия в поиске работы и в организации собственного дела, чтобы получить дополнительную профессию, а также ради информации о вакансиях, – пояснил руководитель агентства Александр Башкирцев.

В топ услуг службы вошли помощь с трудоустройством, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации и содействие в организации предпринимательской деятельности.

При выборе работы соискатели ставят на первое место график, размер зарплаты и возможность профессионального роста. Немаловажны для них престиж самой компании и получение практического опыта.

Четверть жителей республики (25%), которые сейчас в поисках, хотели бы получать от 50 тысяч рублей в месяц, 37% согласны на 35-50 тысяч и 28% – на 25-35 тысяч рублей.

Свыше половины – 66% – респондентов рассказали, что полностью или частично достигли своей цели по трудоустройству при содействии службы занятости. У остальных оно не состоялось либо из-за плохого состояния здоровья, либо их не устроили предложенный график и размер жалованья.

В декабре стало известно, что в Бурятии максимально упростили оформление пособия по безработице. Оно начисляется исходя из той заработной платы, которую человек получал до момента обращения в ЦЗН. Подать соответствующее заявление можно на единой цифровой платформе «Работа в России», авторизовавшись  там через Госуслуги.

- Работать с ней можно как из дома, так и на гостевых компьютерах в ЦЗН. Карьерные консультанты помогут пройти регистрацию и расскажут о функционале портала, – подчеркнули в республиканском агентстве занятости и добавили, что сейчас там представлено около 15 тысяч вакансий от предприятий и организаций Бурятии.



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