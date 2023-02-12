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В феврале некоторые жители Бурятии получат пенсии раньше обычного

В феврале некоторые жители Бурятии получат пенсии раньше обычного
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Это связано с предстоящими праздниками 

В Бурятии в этом месяце подкорректировали график выплаты пенсий. Часть жителей республики, которые находятся на заслуженном отдыхе, получат их раньше, чем обычно. Связано это с предстоящими праздниками – Сагаалганом и Днём защитника Отечества.
 
Как пояснили в Социальном фонде России по РБ, тем, кому деньги перечисляют через банки, пенсии придут на карты 14-го и 20-го числа (за 6-ое средства уже перевели), а через «Почту России» их доставят всем до 20 февраля.

- Дата доставки через отделения почты зависит от адреса проживания пенсионера. Её необходимо уточнять в отделе доставки по месту проживания, – отметили в отделе дистанционного обслуживания ОСФР по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», предпоследняя рабочая неделя февраля в 2023 году будет короткой. Трудиться жителям республики придётся всего два дня – в понедельник, 20-го, и в среду, 22-го числа.

Во вторник, 21-го, Бурятия отметит наступление Нового года по лунному календарю, из-за чего и устроят дополнительный выходной. Такое решение приняли в соответствии со статьёй № 4 республиканского закона о праздничных днях и памятных датах. Соответствующий указ ещё в декабре подписал глава региона Алексей Цыденов. А с 23 по 26 февраля россиян ждёт длинный уик-энд в честь Дня защитника Отечества.

Новогодние каникулы в этот раз продолжались по 8 января включительно. После 23 февраля вся страна отметит международный женский день (среда, 8 марта) и затем – майские праздники (с 29 апреля по 1 мая, то есть с субботы по понедельник и потом с 6-го по 9-ое, с субботы по вторник).

Три выходных сделают в честь Дня России, с 10-12 июня. В ноябре – с 4-го по 6-ое число – в России отпразднуют День народного единства. Всего в 2023 году жители РФ дополнительно отдохнут 26 дней (а нашей республики – 27), которые работодатели обязаны оплатить. По сути, это второй полноценный отпуск.

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