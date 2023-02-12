Днём в Улан-Удэ до -10
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 февраля по республике переменная облачность, по северной половине местами небольшой снег, по южной половине преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -22,-27, местами -31,-36, днём -6,-11, местами -14,-19.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 3-8 м/с. Температура ночью -23,-25, днём -8,-10.
В Бурятии температура опускалась до -36 градусов
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Общество, 12.02.2023
Днём в Улан-Удэ до -10
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