В Улан-Удэ чествовали победителей Кубка Ивана Ярыгина

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Спортсменам и их тренерам вручили крупные денежные премии



С 26 по 30 января в Красноярске проходил международный турнир по вольной борьбе, посвящённый памяти советского и российского спортсмена, двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина. Мероприятие, которое называют малым чемпионатом мира, объединило 417 вольников из 12 стран – России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, Молдовы, Греции, Турции, Сербии и Ирана.



Бурятию на Кубке Ярыгина представляли 17 борцов. Золотую медаль на соревнованиях завоевала заслуженный мастер спорта Ирина Ологонова, которая одержала победу над представительницей Красноярского края Кристиной Полещук со счётом 2:1 в весовой категории до 55 килограммов. Второе золото – у Евгения Жербаева. В финале он одолел Иналбека Шериева из Кабардино-Балкарии со счётом 10:0 (в категории до 70 кг).



Кристина Тамразян (до 62 кг) принесла в копилку сборной Бурятии бронзу, выиграв у спортсменки из Чувашии Алёны Тимофеевой.



Наши борцы, блестяще показавшие себя на крупном турнире, вернулись домой и сейчас вовсю готовятся к чемпионату Дальневосточного федерального округа, который станет отбором на главный старт страны – чемпионат России. За награды в десяти весовых категориях на нём вступят в борьбу 150 спортсменов.



В пятницу, 10 февраля, победителей Ярыгинского турнира чествовали в региональном центре единоборств «Патриот». Награждение проходило прямо во время учебно-тренировочных сборов. Денежные премии вольникам и их тренерам вручал Пётр Архинчеев – заместитель генерального директора «Забайкальского горнорудного предприятия» (ЗГРП), которое является давним спонсором сборной республики и федерации спортивной борьбы РБ.



Пётр Архинчеев поздравил бурятских спортсменов с победой от ЗГРП и от себя лично и пожелал всем таких же успехов.



- Я до этого всегда повторял, что успехи наших борцов мотивируют. Результаты ребят порадовали, и сегодня я пришёл сюда с такой приятной миссией, – отметил Пётр Архинчеев.



Ирине Ологоновой, Евгению Жербаеву и Кристине Тамразян вручили по 200 тысяч, а их тренерам Андрею Бузину, Валерию Иванову и Владиславу Мухтырову – по 100 тысяч рублей. Девушкам подарили огромные букеты цветов.



Для Ирины Ологоновой эта медаль – уже не первая на Кубке Ярыгина.



- Именно золото у меня уже третье, и есть ещё две бронзы. Очень приятно, когда твой труд оценивают, это всё очень вдохновляет на дальнейшие достижения, – поделилась спортсменка впечатлениями о награждении. – В борьбе я 20 лет – с тех пор, как пришла в неё в 12 лет, когда была в шестом классе. С тех пор не могу оставить свой любимый вид спорта, свою работу.

