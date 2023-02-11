В дни Сагаалгана жители Бурятии увидят «Лик богини»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

«Спектакль не похож на другие спектакли нашего театра», - отмечается солистка балета



26 февраля в Бурятском театре оперы и балета покажут первый буддийский балет – хореографическая элегия «Лик богини». Композитор Юрий Ирдынеев был одним из первых, кто заново открыл публике путь к религиозным сокровищам монголосферы. Так, в основу балета легла легенда о выдающемся скульпторе XVII века Дзанабадзар (1635—1723) — правителе Халхи под сюзеренной властью империи Цин, основателе монгольской портретной живописи и изобретателе монгольской письменности — соёмбо.



- Поставленный в 1990 году балет «Лик богини» Юрия Ирдынеева вызвал большой общественный резонанс, так как был первым буддийским спектаклем на балетной сцене, - отмечает министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Это пронзительная история любви не просто выдающегося скульптора, но одного из правителей Монголии, первого монгольского Богдо-гэгэна (духовного лидера), сыгравшего огромную роль в развитии монгольской культуры. Утратив возлюбленную, он воссоздал её образ в скульптуре, отлив из бронзы 21 статуэтку богини Тары, и по прошествии нескольких столетий мы можем увидеть эти изображения.



Новой постановкой «Лика богини» занялся российско-японский балетмейстер Александр Мишутин, которого привлекла философская музыка с детально прописанными человеческими характерами. Это не первая балетмейстерская работа Александра Мишутина в Бурятском театре оперы и балета. В 2019 году он поставил балет «Талисман», номинированный на престижную Российскую национальную театральную премию «Золотая маска» в трёх номинациях («Лучший балетный спектакль», «Балетмейстер-постановщик», «Главная женская роль») и получивший высокую оценку театральных критиков.



Постановка балета «Лик богини» в год 80-летия Юрия Ирдынеева (2021) была осуществлена при поддержке Министерства культуры Бурятии.



«Третье рождение» «Лика богини» произошло 15 апреля 2022 года. Полностью изменились некоторые сцены, обновились декорации и костюмы, в пластике и хореографии появилось больше национальных элементов.



26 февраля на сцену выйдут: Эльдар Ванданов; заслуженная артистка Бурятии Маргарита Эрдыниева, Вячеслав Намжилон, Юлия Банзаракцаева, народный артист Бурятии Булыт Раднаев.



- Спектакль не похож на другие спектакли нашего театра. Музыка, декорации, костюмы, движения, образы —проделана колоссальная работа всех сотрудников театра. В монологе возлюбленной Дзанадбазара после расставания с ним, есть интересная задумка балетмейстеров. В начале монолога идёт поставленная хореография, но уже в середине надо добавить свою импровизацию в образ, как ты чувствуешь эту героиню, и что хочешь донести до зрителя. Каждый раз получается по-разному. Эмоции захлёстывают. Бывает, что даже слёзы текут, — отмечает солистка балета Маргарита Эрдыниева.





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