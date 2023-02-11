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В Бурятии открыты все ледовые переправы

В Бурятии открыты все ледовые переправы
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
В Улан-Удэ действует лишь одна ледовая переправа

В Бурятии открыты все 14 планируемых ледовых переправ. За сутки открыто семь ледовых переправ в Баргузинском районе на озере Байкал, сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.



Открыты переправы в:

Селенгинском районе с 13 декабря 2022 в п. Новоселенгинск р. Чикой;

Муйском районе с 21 декабря 2022 в с. Усть-Муя р. Муя;

Прибайкальском районе с 22 декабря 2022 в п. Татаурово р. Селенга;

Окинском районе с 27 декабря 2022 в у. Балакта р. Ока, н.п. Боксон р. Ока;

г. Улан-Удэ с 28 декабря 2022 в мкр. Мостовой р. Селенга;

Прибайкальском районе с 12 января 2023 в п. Ильинка р. Селенга;

Баргузинском районе 10 февраля 2023 в с. Катунь, с. Монахово, Центральная, Курбулик - Площадь, Курбулик - Огород, Курбулик - Змеевая, Курбулик - Глубинный оз. Байкал.

Главное управление МЧС России по Бурятии напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на водных объектах. 

Ледовые переправы

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