В Бурятии открыты все ледовые переправы











Селенгинском районе с 13 декабря 2022 в п. Новоселенгинск р. Чикой;



Муйском районе с 21 декабря 2022 в с. Усть-Муя р. Муя;



Прибайкальском районе с 22 декабря 2022 в п. Татаурово р. Селенга;



Окинском районе с 27 декабря 2022 в у. Балакта р. Ока, н.п. Боксон р. Ока;



г. Улан-Удэ с 28 декабря 2022 в мкр. Мостовой р. Селенга;



Прибайкальском районе с 12 января 2023 в п. Ильинка р. Селенга;



Баргузинском районе 10 февраля 2023 в с. Катунь, с. Монахово, Центральная, Курбулик - Площадь, Курбулик - Огород, Курбулик - Змеевая, Курбулик - Глубинный оз. Байкал.



Главное управление МЧС России по Бурятии напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на водных объектах.







В Бурятии открыты все 14 планируемых ледовых переправ. За сутки открыто семь ледовых переправ в Баргузинском районе на озере Байкал, сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.Открыты переправы в: