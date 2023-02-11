Для строительства нового трубопровода в Улан-Удэ будут перекрывать дороги





К работам приступят уже с 20 февраляС 20 февраля специалисты филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» приступают к реконструкции и строительству тепломагистрали №3.- Важнейший проект реализуется совместно с органами госвласти региона и Фондом содействия реформированию ЖКХ. Это позволит перевести потребителей микрорайон Стеклозавод на централизованное теплоснабжение от Улан-Удэнской ТЭЦ-1 и закрыть три мазутных котельных микрорайона, негативно влияющих на экологическую обстановку в городе, - сообщили в пресс-службе ТГК-14.Для замены тепловой сети и строительства нового трубопровода, будут перекрывать несколько улиц в Железнодорожном районе столицы Бурятии.Движение по улицам будет перекрыто в соответствии с утверждённой администрацией города схемой:- с 20 февраля по 30 октября - по ул. Воронежской;- с 20 февраля по 1 июля - по ул. Радикальцева;- с 20 марта по 30 октября – по ул. Левченко;- с 20 февраля по 1 августа - по ул. Коллективной, ул. Гагарина;- с 10 апреля по 30 августа - на участке по ул. Сенчихина и ул. Гагарина.- ПАО «ТГК-14» просит улан-удэнцев отнестись с пониманием к проведению необходимых работ и учитывать перекрытия улиц при построении маршрутов для движения, - сообщили в пресс-службе.