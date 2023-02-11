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В районе Бурятии открылось отделение «Боевого братства»

В районе Бурятии открылось отделение «Боевого братства»
Общество,  Фото:«Боевое братство»
Во время открытия вручили благодарственные письма

В Тарбагатайском районе Бурятии открылось отделение «Боевого братства».

- В ходе мероприятия замруководителя бурятского отделения «Боевого Братства» Николай Хлебодаров вручил благодарственные письма от Общественной палаты Республики Бурятии директору Верхне-Жиримской общеобразовательной школы Елене Котляровской и учителю Валентине Трифоновой, - сообщили в «Боевом братстве».

Благодарность педагоги получили за сотрудничество с БРО ВООВ «Боевое Братство» в патриотическом воспитании молодёжи. 
Боевое братство

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