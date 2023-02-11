Во время открытия вручили благодарственные письма
В Тарбагатайском районе Бурятии открылось отделение «Боевого братства».
- В ходе мероприятия замруководителя бурятского отделения «Боевого Братства» Николай Хлебодаров вручил благодарственные письма от Общественной палаты Республики Бурятии директору Верхне-Жиримской общеобразовательной школы Елене Котляровской и учителю Валентине Трифоновой, - сообщили в «Боевом братстве».
Благодарность педагоги получили за сотрудничество с БРО ВООВ «Боевое Братство» в патриотическом воспитании молодёжи.
В районе Бурятии открылось отделение «Боевого братства»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Во время открытия вручили благодарственные письма
К работам приступят уже с 20 февраля
Вопрос решался через суд
Они будут действовать ровно 12 месяцев
Пускать на неё будут по паспортам
В историческом здании рассыпались стены и покосилась крыша
В этом году ею стала брюнетка с зорким пронизывающим взглядом
У Гармы Нимаевны 11 внуков и пять правнуков
Прокуратуру посетили активные участники Детского общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка в республике
«Безопасность людей у нас стоит на первом месте», - отметили в дацане
Молодой дуэт исполнит авторские песни на бурятском языке
В республике северо-западный ветер
Для читателей приготовлена большая программа
Принять участие в конкурсе могут школьники и дошкольники
На остановках проведут развлекательную программу для участников