11 февраля

10 февраля

Популярное

В Бурятии восстановили в должности беременную женщину

В Бурятии восстановили в должности беременную женщину
Общество,  Фото:pixabay.com
Вопрос решался через суд

В Еравнинском районе Бурятии на работу с испытательным сроком приняли женщину. Она подала заявление об уходе 29 декабря до окончания этого срока. На следующий день сотрудницу уволили. После новогодних праздников бывшая работница попыталась отозвать заявление и представила справку о беременности. Работодатель лишь предложил другие ставки, но она от них отказалась.

- Три инстанции пришли к выводу о том, что сотрудница не хотела увольняться. Следовательно, её нужно восстановить в должности. Они учли, что на момент подачи заявления об уходе работница была беременной, что могло повлиять на её волеизъявление. Увольнение лишает женщину гарантий и компенсаций. Иного дохода, а также предложений о работе она не имела, - сообщает пресс-служба Еравнинского районного суда.

Кроме того, работодатель ошибся, сотрудница не указала в заявлении дату ухода, а значит, с ней расторгли трудовой договор до того, как истёк срок предупреждения об увольнении, отметили в суде.

- Суды и ранее вставали на сторону работниц, которые сообщили о беременности уже после того, как покинули должность, - добавили в пресс-службе. 
суд беременные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии разъяснили ситуацию с выплатами на дошкольников
В Бурятии разъяснили ситуацию с выплатами на дошкольников
Общество, 11.02.2023
Они будут действовать ровно 12 месяцев
В Улан-Удэ пенсионер с сыном-инвалидом выживают в столетнем доме-развалюхе
В Улан-Удэ пенсионер с сыном-инвалидом выживают в столетнем доме-развалюхе
Общество, 11.02.2023
В историческом здании рассыпались стены и покосилась крыша
В Этнографическом музее Улан-Удэ показали лицо масленичной куклы
В Этнографическом музее Улан-Удэ показали лицо масленичной куклы
Общество, 11.02.2023
В этом году ею стала брюнетка с зорким пронизывающим взглядом
Жительница Бурятии отметила 95-летие
Жительница Бурятии отметила 95-летие
Общество, 11.02.2023
 У Гармы Нимаевны 11 внуков и пять правнуков
Школьники побывали в прокуратуре Бурятии
Школьники побывали в прокуратуре Бурятии
Общество, 11.02.2023
Прокуратуру посетили активные участники Детского общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка в республике
Сотрудники МЧС проверили Иволгинский дацан перед Белым месяцем
Сотрудники МЧС проверили Иволгинский дацан перед Белым месяцем
Общество, 11.02.2023
«Безопасность людей у нас стоит на первом месте», - отметили в дацане
В Улан-Удэ состоится концерт «Акустика в типографии»
В Улан-Удэ состоится концерт «Акустика в типографии»
Общество, 11.02.2023
Молодой дуэт исполнит авторские песни на бурятском языке
В Бурятии переменная облачность
В Бурятии переменная облачность
Общество, 11.02.2023
В республике северо-западный ветер 
В библиотеках Улан-Удэ отметят Сагаалган
В библиотеках Улан-Удэ отметят Сагаалган
Общество, 10.02.2023
Для читателей приготовлена большая программа
В Улан-Удэ стартовал конкурс о Масленице
В Улан-Удэ стартовал конкурс о Масленице
Общество, 10.02.2023
Принять участие в конкурсе могут школьники и дошкольники
По Ангаре пройдут 15-километровый ледовый переход
По Ангаре пройдут 15-километровый ледовый переход
Общество, 10.02.2023
На остановках проведут развлекательную программу для участников
Корвет «Алдар Цыденжапов» уничтожил корабль условного противника
Корвет «Алдар Цыденжапов» уничтожил корабль условного противника
Общество, 10.02.2023
Корабль участвовал в учениях в Японском море
На Байкале состоятся гонки на собачьих упряжках
На Байкале состоятся гонки на собачьих упряжках
Общество, 10.02.2023
Спортсмены и четвероногие питомцы стартуют из Иркутска

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^