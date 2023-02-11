Вопрос решался через суд
В Еравнинском районе Бурятии на работу с испытательным сроком приняли женщину. Она подала заявление об уходе 29 декабря до окончания этого срока. На следующий день сотрудницу уволили. После новогодних праздников бывшая работница попыталась отозвать заявление и представила справку о беременности. Работодатель лишь предложил другие ставки, но она от них отказалась.
- Три инстанции пришли к выводу о том, что сотрудница не хотела увольняться. Следовательно, её нужно восстановить в должности. Они учли, что на момент подачи заявления об уходе работница была беременной, что могло повлиять на её волеизъявление. Увольнение лишает женщину гарантий и компенсаций. Иного дохода, а также предложений о работе она не имела, - сообщает пресс-служба Еравнинского районного суда.
Кроме того, работодатель ошибся, сотрудница не указала в заявлении дату ухода, а значит, с ней расторгли трудовой договор до того, как истёк срок предупреждения об увольнении, отметили в суде.
- Суды и ранее вставали на сторону работниц, которые сообщили о беременности уже после того, как покинули должность, - добавили в пресс-службе.
В Бурятии восстановили в должности беременную женщину
Общество, Фото:
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