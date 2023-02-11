У Гармы Нимаевны 11 внуков и пять правнуков
Уроженка Кяхтинского района Бурятии Гарма Нимаевна Сономова отметила 95-летие.
Гарма Нимаевна родилась 10 февраля 1928 года в селе Мурочи в многодетной семье младшим ребёнком
В 1936 году пошла в 1 класс Мурочинской школы. Когда началась война, Гарма Нимаевна стала работать телятнецей, потом дояркой в Мурочинском совхозе
В 1962 году встретила Норбо Хандуевича Сономова, вышла за него замуж и переехала в село Кудара-Сомон. Вместе чета Сономовых прожила 46 лет, воспитав двух дочерей и трёх сыновей
Переехав в Кудара-Сомон, начала работала в совхозе «Кударинский», а с 1973 работала в Кудара-Сомонском маслозаводе сыроваром.
Награждена множеством почётных грамот от Кяхтинского райкома КПСС, Коллегии Министерства пищевой промышленности Бурятской АССР, Президиума Верховного Совета Бурятской АССР и почётных дипломов от Министерства мясной и молочной промышленности СССР.
Имеет удостоверения «Труженик тыла», «Ветеран труда» и «Дети войны», а также юбилейные медали «50, 55, 60, 65, 70, 75 лет победы в Великой Отечественной войне»
У Гармы Нимаевны 11 внуков и пять правнуков.
Жительница Бурятии отметила 95-летие
Общество, Фото:
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