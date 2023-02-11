11 февраля

10 февраля

Популярное

Школьники побывали в прокуратуре Бурятии

Школьники побывали в прокуратуре Бурятии
Общество,  Фото:прокуратура РБ
Прокуратуру посетили активные участники Детского общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка в республике

В прокуратуре республики побывали 22 школьника из Улан-Удэ, Мухоршибирского района – активные участники Детского общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка в Бурятии

В ходе беседы с исполняющим обязанности прокурора республики Михаилом Филичевым ребята задавали вопросы, касающиеся различных отраслей права. Школьники спросили о своих трудовых правах в период подработки в летние каникулы, поинтересовались, что делать, если ребёнок попал в «трудную жизненную ситуацию».

Дети получили ответы на все вопросы и приняли решение оформить беседу в «Правовой букварь», где описать алгоритм действий ребёнка в ситуациях «Школа», «Работа», «Интернет безопасность».

Мария из школы Улан-Удэ пригласила прокуратуру республики принять участие в «Фестивале профессий», который будет проводиться по инициативе совета в апреле этого года. Амгалан из клан-удэнской школы № 20 предложил представителям прокуратуры рассказать на классном часе в школе о финансовой грамотности, профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Учащимся поведали историю создания и развития органов прокуратуры, показали документальный фильм о буднях работников прокуратуры республики. Ребята посетили музей, ознакомились с историческими документами и экспонатами, отражающими этапы становления ведомства.

Кроме того, в ходе беседы затронута тема патриотизма. Детям рассказали о мужестве и героизме Российских воинов – наших земляках в годы Великой Отечественной войны и в современное время, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 

прокуратура дети школьники уполномоченный по правам ребенка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Сотрудники МЧС проверили Иволгинский дацан перед Белым месяцем
Сотрудники МЧС проверили Иволгинский дацан перед Белым месяцем
Общество, 11.02.2023
«Безопасность людей у нас стоит на первом месте», - отметили в дацане
В Улан-Удэ состоится концерт «Акустика в типографии»
В Улан-Удэ состоится концерт «Акустика в типографии»
Общество, 11.02.2023
Молодой дуэт исполнит авторские песни на бурятском языке
В Бурятии переменная облачность
В Бурятии переменная облачность
Общество, 11.02.2023
В республике северо-западный ветер 
В библиотеках Улан-Удэ отметят Сагаалган
В библиотеках Улан-Удэ отметят Сагаалган
Общество, 10.02.2023
Для читателей приготовлена большая программа
В Улан-Удэ стартовал конкурс о Масленице
В Улан-Удэ стартовал конкурс о Масленице
Общество, 10.02.2023
Принять участие в конкурсе могут школьники и дошкольники
По Ангаре пройдут 15-километровый ледовый переход
По Ангаре пройдут 15-километровый ледовый переход
Общество, 10.02.2023
На остановках проведут развлекательную программу для участников
Корвет «Алдар Цыденжапов» уничтожил корабль условного противника
Корвет «Алдар Цыденжапов» уничтожил корабль условного противника
Общество, 10.02.2023
Корабль участвовал в учениях в Японском море
На Байкале состоятся гонки на собачьих упряжках
На Байкале состоятся гонки на собачьих упряжках
Общество, 10.02.2023
Спортсмены и четвероногие питомцы стартуют из Иркутска
Улан-Удэ присоединился к общероссийскому движению детей и молодёжи
Улан-Удэ присоединился к общероссийскому движению детей и молодёжи
Общество, 10.02.2023
В столице Бурятии состоялись первые заседания «Движения первых»
В Улан-Удэ еравнинцы соберутся на благотворительный вечер
В Улан-Удэ еравнинцы соберутся на благотворительный вечер
Общество, 10.02.2023
На мероприятии подведут итоги большого благотворительного марафона
В Бурятии стартовала удалённая регистрация новорождённых
В Бурятии стартовала удалённая регистрация новорождённых
Общество, 10.02.2023
Детей начали регистрировать с помощью суперсервиса «Рождение ребёнка»
Музей Чингисхана и Эрмитаж подписали соглашение о сотрудничестве
Музей Чингисхана и Эрмитаж подписали соглашение о сотрудничестве
Общество, 10.02.2023
Стороны проведут совместные выставки и научные исследования
Весной в Иркутске стартует первый набор суворовцев
Весной в Иркутске стартует первый набор суворовцев
Общество, 10.02.2023
Замминистра обороны РФ проверил ход строительства военного училища

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^