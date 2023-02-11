Школьники побывали в прокуратуре Бурятии





В прокуратуре республики побывали 22 школьника из Улан-Удэ, Мухоршибирского района – активные участники Детского общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка в БурятииВ ходе беседы с исполняющим обязанности прокурора республики Михаилом Филичевым ребята задавали вопросы, касающиеся различных отраслей права. Школьники спросили о своих трудовых правах в период подработки в летние каникулы, поинтересовались, что делать, если ребёнок попал в «трудную жизненную ситуацию».Дети получили ответы на все вопросы и приняли решение оформить беседу в «Правовой букварь», где описать алгоритм действий ребёнка в ситуациях «Школа», «Работа», «Интернет безопасность».Мария из школы Улан-Удэ пригласила прокуратуру республики принять участие в «Фестивале профессий», который будет проводиться по инициативе совета в апреле этого года. Амгалан из клан-удэнской школы № 20 предложил представителям прокуратуры рассказать на классном часе в школе о финансовой грамотности, профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.Учащимся поведали историю создания и развития органов прокуратуры, показали документальный фильм о буднях работников прокуратуры республики. Ребята посетили музей, ознакомились с историческими документами и экспонатами, отражающими этапы становления ведомства.Кроме того, в ходе беседы затронута тема патриотизма. Детям рассказали о мужестве и героизме Российских воинов – наших земляках в годы Великой Отечественной войны и в современное время, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.