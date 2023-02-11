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Сотрудники МЧС проверили Иволгинский дацан перед Белым месяцем

Сотрудники МЧС проверили Иволгинский дацан перед Белым месяцем
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
«Безопасность людей у нас стоит на первом месте», - отметили в дацане

В преддверии праздника Белого месяца инспекторы государственного пожарного надзора провели профилактический осмотр Центра Буддийской традиционной Сангхи России - Иволгинского дацана «Хамбын Хурээ».

- В ходе данного мероприятия особое внимание уделяем работоспособности систем противопожарной защиты объектов, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, соответствие путей эвакуации людей из здания. Кроме того, в рамках визита проводим консультирование священнослужителей и напоминаем о соблюдении требований пожарной безопасности, - рассказала дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам Татьяна Штрауб.



Сотрудники МЧС России напоминают жителям республики о соблюдении мер безопасности дома при использовании благовоний. Необходимо использовать подставку из негорючих материалов (например, металлическое блюдце). И ни в коем случае не оставлять спички и зажигалки детям.

- Каждый год совместно с МЧС проводим такие мероприятия, чтобы всё прошло без происшествий. Безопасность людей у нас стоит на первом месте, соблюдаем все рекомендации, - сказал пресс-секретарь Буддийской традиционной Сангхи России Тубдэн лама Балданов.

По итогам визита в главном буддийском храме нарушений не выявлено, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

МЧС Сагаалган безопасность

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