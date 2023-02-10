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В Бурятии сотрудники ГИМС вытащили съехавший в кювет автомобиль

В Бурятии сотрудники ГИМС вытащили съехавший в кювет автомобиль
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
С неприятностью на дороге столкнулся автомобилист из Новосибирской области

В четверг, 9 февраля, в Еравнинском районе Бурятии в кювет съехал легковой автомобиль с госномерами Новосибирской области. Судя по наклейке на кузове, в неприятность попал автомобиль одного из ведущих операторов в области интеллектуальных транспортных систем.

Попавшего в беду автомобилиста заметили сотрудники Еравнинского инспекторского участка Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), возвращавшиеся с патрулирования. Они с помощью троса вытянули машину из снега на проезжую часть. Видео с места происшествия опубликовали в телеграм-канале ГУ МЧС по Бурятии.

После люди поблагодарили своих спасителей, и мужчины пожали друг другу руки.  
автомобили

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