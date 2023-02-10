В Бурятии сотрудники ГИМС вытащили съехавший в кювет автомобиль

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

С неприятностью на дороге столкнулся автомобилист из Новосибирской области



В четверг, 9 февраля, в Еравнинском районе Бурятии в кювет съехал легковой автомобиль с госномерами Новосибирской области. Судя по наклейке на кузове, в неприятность попал автомобиль одного из ведущих операторов в области интеллектуальных транспортных систем.



Попавшего в беду автомобилиста заметили сотрудники Еравнинского инспекторского участка Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), возвращавшиеся с патрулирования. Они с помощью троса вытянули машину из снега на проезжую часть. Видео с места происшествия опубликовали в телеграм-канале ГУ МЧС по Бурятии.



После люди поблагодарили своих спасителей, и мужчины пожали друг другу руки.

