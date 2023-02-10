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В Улан-Удэ стартовал конкурс о Масленице

В Улан-Удэ стартовал конкурс о Масленице
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Принять участие в конкурсе могут школьники и дошкольники

В Улан-Удэ стартовал предварительный приём заявок на творческий конкурс «Масленицу встречаем – зиму провожаем!». Мероприятие проводится с 13 февраля по 3 марта.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений любого типа. Участниками могут быть как индивидуальные авторы, так и авторские коллективы.

Дошкольники и школьники посоревнуются в номинациях конкурса:
- «Весёлая Масленица» - песни, частушки о Масленице;
- «Масленичные задоринки» - стихотворения о Масленице;
- «Масленичное веселье» - танцевальные композиции;
- «Праздник солнца к нам спешит!» - электронные открытки;
- «Гуляй, Масленица!» - фотографии праздника Масленицы;
- «Ишь ты, Масленица!» - видеоролик о Масленице.

Подведение итогов состоится 6-9 марта. Результаты конкурса станут известны 10 марта. Более подробную информацию можно узнать в положении на сайте дома творчества Советского района «Форус», сообщает пресс-служба учреждения.

Возрастное ограничение: 0+.
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