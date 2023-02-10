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На Байкале состоятся гонки на собачьих упряжках

На Байкале состоятся гонки на собачьих упряжках
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Спортсмены и четвероногие питомцы стартуют из Иркутска

С 22 февраля по 3 марта в Иркутской области пройдут гонки на собачьих упряжках на длинные дистанции «Baikal Raсe - 2023». Участники стартуют 23 февраля из Иркутска, от ледокола «Ангара».

В соревнованиях участвуют спортсмены с собаками любой породы. Возраст собак старше 18 месяцев. Турнир проводится в дисциплинах и дистанциях: скиджоринг (1-2 собаки, 150 км), упряжки (6-8 собак, 150 км), упряжки (10-12 собак, 400+ км). Гонка линейная, старт общий для всех дистанций.

В скиджоринге допускается финиш с 1 собакой. В гонках на упряжках на 150 км – финиш не менее с 5 собаками. Гонка на 400+ км – финиш с не менее 6 собаками.

Участники, занявшие призовые места, награждаются кубками, дипломами, соответствующих степеней, а также призами, говорится в положении о соревнованиях.
Байкал гонки на собачьих упряжках Иркутская область спорт зимниада

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