На Байкале состоятся гонки на собачьих упряжках

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Спортсмены и четвероногие питомцы стартуют из Иркутска



С 22 февраля по 3 марта в Иркутской области пройдут гонки на собачьих упряжках на длинные дистанции «Baikal Raсe - 2023». Участники стартуют 23 февраля из Иркутска, от ледокола «Ангара».



В соревнованиях участвуют спортсмены с собаками любой породы. Возраст собак старше 18 месяцев. Турнир проводится в дисциплинах и дистанциях: скиджоринг (1-2 собаки, 150 км), упряжки (6-8 собак, 150 км), упряжки (10-12 собак, 400+ км). Гонка линейная, старт общий для всех дистанций.



В скиджоринге допускается финиш с 1 собакой. В гонках на упряжках на 150 км – финиш не менее с 5 собаками. Гонка на 400+ км – финиш с не менее 6 собаками.



Участники, занявшие призовые места, награждаются кубками, дипломами, соответствующих степеней, а также призами, говорится в положении о соревнованиях.

