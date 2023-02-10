В Улан-Удэ провода вросли в деревья

Именно этим объяснили очередную подрезку
На перекрёстке улицы Гагарина и проспекта 50-лет Октября в Улан-Удэ подрезали деревья. Объяснили это тем, что в деревья вросли провода.
- Такая необходимость возникла из-за того, что на этом участке ветви деревьев налегали на электрические провода. Часть из них уже вросли в деревья. Чтобы избежать падения веток вместе с высоковольтным проводом на тротуар или дорогу, а также исключить перебои в электроснабжении и движении трамваев, на этом участке подрезали часть веток, - заявили в мэрии Улан-Удэ.
Летом прошлого года на этой улице уже были случаи падения ветвей и повреждения линий электропередач из-за врастания проводов в ветви деревьев.
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