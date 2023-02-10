Он пройдёт в Закаменском районе
18 февраля в Бурятии состоится межрегиональный лично-командный турнир по традиционной бурят-монгольской игре «hэер шаалган» памяти Ильи Норбоева. Соревнования пройдут на площадке дома культуры в улусе Санага Закаменского района и будут посвящены юбилейному году и празднованию «Сагаалган - 2023».
- Илья Долгорович Норбоев – уроженец СП «Санагинское», один из основателей игры «hэер шаалган» на территории Закаменского района, сильнейший костолом в своём возрасте, победитель таких масштабных мероприятий, как «Алтан Мундарга», - сообщает группа «Молодёжь Закамны».
Программа турнира
8:00-9:00 – Регистрация участников. Отбор костей
10:00-12:00 – Отборочные состязания
12:00-14:00 – Торжественное открытие. Обед. Круглый стол
14:00-19:00 – Продолжение состязаний
16:00-17:00 – Ужин
20:00-21:00 – Финал. Церемония награждения. Закрытие турнира
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии проведут межрегиональный турнир по «hэер шаалган»
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