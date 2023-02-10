В Бурятии проведут межрегиональный турнир по «hэер шаалган»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Он пройдёт в Закаменском районе



18 февраля в Бурятии состоится межрегиональный лично-командный турнир по традиционной бурят-монгольской игре «hэер шаалган» памяти Ильи Норбоева. Соревнования пройдут на площадке дома культуры в улусе Санага Закаменского района и будут посвящены юбилейному году и празднованию «Сагаалган - 2023».



- Илья Долгорович Норбоев – уроженец СП «Санагинское», один из основателей игры «hэер шаалган» на территории Закаменского района, сильнейший костолом в своём возрасте, победитель таких масштабных мероприятий, как «Алтан Мундарга», - сообщает группа «Молодёжь Закамны».



Программа турнира



8:00-9:00 – Регистрация участников. Отбор костей

10:00-12:00 – Отборочные состязания

12:00-14:00 – Торжественное открытие. Обед. Круглый стол

14:00-19:00 – Продолжение состязаний

16:00-17:00 – Ужин

20:00-21:00 – Финал. Церемония награждения. Закрытие турнира



Возрастное ограничение: 6+.

