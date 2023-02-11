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В Бурятии переменная облачность

В Бурятии переменная облачность
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике северо-западный ветер

По данным Бурятского гидрометцентра, 11 февраля в республике местами небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -8,-13, местами -14,-19.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура днём -9,-11.
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