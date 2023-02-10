Шашист из Бурятии стал чемпионом Сибири и Дальнего Востока

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Александр Урбаханов выиграл соревнования в Ангарске



Мастер спорта из Бурятии Александр Урбаханов стал чемпионом Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по русским шашкам. Спортсмен является доцентом Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова и кандидатом физико-математических наук.



- Александр одержал уверенную победу в самой престижной классической программе среди титулованных спортсменов. Хотя перед началом соревнований он не числился в фаворитах, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Напомним, что соревнования проходили с 3 по 10 февраля в Ангарске. Впервые объединённые чемпионат и первенство собрали сильнейших спортсменов из 7 регионов Сибири и Дальнего Востока: от самых перспективных шашистов до мастеров спорта и гроссмейстеров.

