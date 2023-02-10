Александр Урбаханов выиграл соревнования в Ангарске
Мастер спорта из Бурятии Александр Урбаханов стал чемпионом Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по русским шашкам. Спортсмен является доцентом Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова и кандидатом физико-математических наук.
- Александр одержал уверенную победу в самой престижной классической программе среди титулованных спортсменов. Хотя перед началом соревнований он не числился в фаворитах, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Напомним, что соревнования проходили с 3 по 10 февраля в Ангарске. Впервые объединённые чемпионат и первенство собрали сильнейших спортсменов из 7 регионов Сибири и Дальнего Востока: от самых перспективных шашистов до мастеров спорта и гроссмейстеров.
Шашист из Бурятии стал чемпионом Сибири и Дальнего Востока
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Замминистра обороны РФ проверил ход строительства военного училища
За каждым театром закреплён ряд школ
Их запустят 22 февраля
В день праздника в комплексе состоятся традиционные концерт, выставки и мастер-классы
Александр Урбаханов выиграл соревнования в Ангарске
Она опередила двукратную олимпийскую чемпионку
Они должны защитить бойцов от физических угроз, болезней и ранений
Они вместе посмотрели его фильм
Именно этим объяснили очередную подрезку
Дарима Радзиевская собирает деньги и закупает необходимые вещи
Домики для пернатых передали в «Малышок»
Дети обещали, что придут снова
В колонии прошёл приём по личным вопросам
На обитающих там псов вовсю жалуются горожане
Многие считают, что животному не на пользу лишняя популярность