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Шашист из Бурятии стал чемпионом Сибири и Дальнего Востока

Шашист из Бурятии стал чемпионом Сибири и Дальнего Востока
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Александр Урбаханов выиграл соревнования в Ангарске

Мастер спорта из Бурятии Александр Урбаханов стал чемпионом Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по русским шашкам. Спортсмен является доцентом Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова и кандидатом физико-математических наук.

- Александр одержал уверенную победу в самой престижной классической программе среди титулованных спортсменов. Хотя перед началом соревнований он не числился в фаворитах, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

Напомним, что соревнования проходили с 3 по 10 февраля в Ангарске. Впервые объединённые чемпионат и первенство собрали сильнейших спортсменов из 7 регионов Сибири и Дальнего Востока: от самых перспективных шашистов до мастеров спорта и гроссмейстеров.
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