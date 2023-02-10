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Блогер из Бурятии помогает пострадавшим от землетрясения в Турции

Блогер из Бурятии помогает пострадавшим от землетрясения в Турции
Общество, 
Дарима Радзиевская собирает деньги и закупает необходимые вещи

Блогер из Бурятии Дарима Радзиевская находилась в Турции во время страшного землетрясения. Теперь она помогает пострадавшим местным жителям.

Девушка организовала сбор денег среди своих подписчиков и на эти средства покупает вещи первой необходимости, в основном для детей и стариков. Лишившиеся крова люди сейчас нуждаются во всём, начиная от нижнего белья и зубных щёток, заканчивая верхней одеждой.

- Взяли полные пакеты верхней одежды. 19 курток для мужчин и женщин. Получилось 8,150 лир, - отчиталась Дарима Радзиевская перед подписчиками. – Купили шесть одеял, сколько уместилось в руки. В официальном пункте сбора помощи сказали, что больше всего не хватает тёплых одеял.

 
Вскоре Дарима уезжает из Аланьи в другой турецкий город – Белек. Если там будут открыты пункты сбора помощи для пострадавших, то она также продолжит сбор денег и закуп необходимых вещей.

 

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля неподалёку от турецкого города Газиантеп, расположенного рядом с границей Сирии. За ним последовали ещё несколько серий толчков.

По последним данными, жертвами разрушительного землетрясения в Турции стали 18 342 человека. Более 74 тысяч человек получили травмы. В Сирии, которая граничит с юго-восточными провинциями Турции, погибли порядка 3,5 тысяч человек. 
землетрясение

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