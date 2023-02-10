Музей Чингисхана и Эрмитаж подписали соглашение о сотрудничестве

Стороны проведут совместные выставки и научные исследования



В феврале в Санкт-Петербурге подписано официальное соглашение о сотрудничестве Государственного Эрмитажа с музеем Чингисхана в Монголии. В подписании принял участие директор монгольского музея академик С. Чулуун во время рабочего визита в Россию, сообщает новостное агентство «Монцамэ».



Соглашение включает в себя организацию совместных выставок, проведение полевых исследований и научно-исследовательских работ, обмен экспертами и специалистами, а также их обучение. Напомним, что в сокровищнице Эрмитажа хранятся множество артефактов и памятников, связанных с Монголией.



Кроме этого, были подписаны соглашения о сотрудничестве с Российским этнографическим музеем, государственным музеем Востока, музеем антропологии и этнографии имени Петра Великого и институтом восточных рукописей РАН. В рамках сотрудничества стороны договорились расширить исследования, связанные с монгольским культурным наследием, а также провести совместные выставки и обучение персонала.



Помимо этого, в апреле этого года в Монголии, а затем в ноябре в Санкт-Петербурге планируется организовать научную конференцию, посвящённую столетию раскопок в горах Ноён-Ула (Ноин-Ула).



