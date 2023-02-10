В Бурятии школьники купили корм для собак из приюта

Дети обещали, что придут снова
8 февраля шестиклассники Гусиноозёрской гимназии в Селенгинском районе Бурятии с учителем по обществознании Даримой Баировной и волонтёрами посетили собачий приют. Также ребята закупили корма для них.
- Изначально было очень страшно, когда собаки залаяли... Но под конец уже не хотелось уходить. Они такие милые, беззащитные, - поделились впечатлениями дети.
От посещения приюта у всех остались грустные, но очень тёплые чувства. Ребятам очень понравилась поездка, они убеждены, что это далеко не последний их визит в приют, рассказали в гимназии.
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