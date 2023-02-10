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Улан-удэнцы переживают за судьбу прибившейся к людям лисицы

Улан-удэнцы переживают за судьбу прибившейся к людям лисицы
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Многие считают, что животному не на пользу лишняя популярность

Лисица, прибившаяся к людям в микрорайоне Светлый в Улан-Удэ, становится всё популярнее. Посты о ней всё чаще появляются в соцсетях, в частности, в паблике «Аноним 03». Кто-то умиляется, а другие же опасаются за судьбу животного.

Как сообщал «Байкал-Daily», о рыжей красавице первый раз упомянули ещё в январе. Уже тогда появились призывы к усыплению лисицы – из-за того, что у неё якобы может быть бешенство. Но большинство жителей встали на защиту дикого животного.

Сегодня ночью опубликовали очередной пост, посвящённый лисичке.

«Лисичка в п. Светлый! Прижилась. Видим ею уже неделю в одном и том же месте», - говорится в сообщении.


В комментариях пользователи призывают больше не «рекламировать» пушистую гостью в целях её же безопасности.

«Живёт там давно, не агрессивна и не нападает, угрозы не представляет, просто хочет кушать. Лишняя реклама ей ни к чему, а то найдутся паникёры, желающие усыпить лисёнка»,

«Видать на этом месте прикормили, только не обижайте маленькую»,

«Лису не трогать! Она вакцинирована (с кормом) добрыми и не равнодушными жителями посёлка Светлый»,

«Если уж прикормили, так и кормите, зачем на публику выкладывать»,

«Не трогайте её, пожалуйста. Пусть живёт, она никому не мешает. И зачем её афишировали?»

«Она вам ничего плохого не сделала, пускай живёт, она хорошая. Сама в Светлом живу, эта лисичка меня каждый вечер с работы встречает. Доброе, милое создание».

В управлении ветеринарии Бурятии, в свою очередь, просят не давать еду зверям и сразу сообщать об их появлении в надзорные ведомства.

- Для профилактики бешенства государственная ветеринарная служба каждый год проводит плановую вакцинацию сельскохозяйственных и домашних животных и производит раскладку антирабической вакцины для диких плотоядных, – добавили в управлении.


дикие животные лисицы

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