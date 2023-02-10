В Улан-Удэ бездомные собаки облюбовали производственные базы

На обитающих там псов вовсю жалуются горожане





9 февраля в микрорайонах Кирзавод и 502-ой километр в Улан-Удэ устроили очередной «собачий» рейд. За день там поймали десять беспризорных псов. Мобильные группы обошли более ста домовладений – они проверяли, соблюдают ли местные жители правила содержания домашних питомцев. Одну хозяйскую собаку ветеринары привили от бешенства.





Особое внимание участники рейда уделили производственным базам, которые, по словам кирзаводчан и жителей 502-го км, стали прибежищем для бродячих животных. В последние дни от горожан поступило много жалоб по этому поводу.



- Помимо частного сектора мы отрабатываем и эти территории, – рассказал консультант отдела по благоустройству комитета городского хозяйства (КГХ) администрации Улан-Удэ Дмитрий Ларченко. – При обнаружении там безнадзорных собак доводим информацию до собственников, которые, в свою очередь должны принять меры для пресечения путей передвижения животных по базе, в том числе – заделать повреждённые ограждения.



Если выяснится, что у таких псов есть хозяева, им грозит штраф за самовыгул. Всего накануне на одной из таких баз удалось отловить трёх собак.





