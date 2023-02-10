В столице Бурятии из-за близкой оттепели объявят войну сосулькам

За них будут штрафовать управляющие компании







В КГХ напомнили: очищать их от ледяных наростов должны управляющие компании (УК) и владельцы зданий.



- Сейчас мы выдаём предостережения коммерческим организациям, УК и собственникам зданий, которые обязаны ежедневно убирать сосульки и своевременно вывозить снег, сброшенный с кровли, – отметил зампредседателя КГХ по благоустройству Игорь Мункуев.



Следить за работой «управляшек» будут сотрудники управления административного контроля мэрии. Они намерены устраивать проверочные рейды. За несвоевременную очистку крыш от сосулек, снега и наледи грозят штрафы – согласно статье № 21 республиканского закона «Об административных правонарушениях». Их размер колеблется от 4 до 5 тысяч рублей для физических, от 15 до 25 тысяч – для должностных и от 60 до 110 тысяч – для юридических лиц.



Коммунальщики тем временем продолжают приводить в порядок городские улицы. Только за последние четыре дня с них вывезли 621 КамАЗ снега. Улан-удэнцев призвали быть внимательнее во время оттепели и не ходить вдоль зданий, пока идёт уборка сосулек.



В ближайшие дни в столице Бурятии пообещали потепление, а вместе с ним – и таяние снега. Из-за этого в комитете городского хозяйства (КГХ) администрации Улан-Удэ решили взяться за борьбу с сосульками на крышах жилых домов и других строений.