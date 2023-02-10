10 февраля

09 февраля

Популярное

Улан-Удэ присоединился к общероссийскому движению детей и молодёжи

Улан-Удэ присоединился к общероссийскому движению детей и молодёжи
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
В столице Бурятии состоялись первые заседания «Движения первых»

В Улан-Удэ создано 9 первичных отделений общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» на базе школ. 8 и 9 февраля на базе домов творчеств Советского, Октябрьского и Железнодорожного районов состоялись первые заседания общественного совета движения.

Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, в ходе встречи члены совета рассмотрели ряд вопросов, среди которых: утверждение списка участников совета района, ученического совета и утверждение кандидатур на должности председателя и специалистов районных отделений «Движения первых».

По итогам трёх собраний районных отделений прошло заседание Улан-Удэнского городского отделения РДДМ при комитете по образованию. Участие приняли начальники отдела общего образования, отдела дополнительного образования и социализации детей комитета по образованию, представители регионального отделения РДДМ Бурятии, управления по делам молодёжи комитета по социальной и молодёжной политике, директора и замдиректора учреждений допобразования, волонтёры. Присутствующие избрали городской совет отделения нового движения, наметили «дорожную карту» развития первичных организаций в каждой школе, центре допобразования и учреждениях среднего профессионального образования.

Улан-Удэ движение дети молодежь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ еравнинцы соберутся на благотворительный вечер
В Улан-Удэ еравнинцы соберутся на благотворительный вечер
Общество, 10.02.2023
На мероприятии подведут итоги большого благотворительного марафона
В Бурятии стартовала удалённая регистрация новорождённых
В Бурятии стартовала удалённая регистрация новорождённых
Общество, 10.02.2023
Детей начали регистрировать с помощью суперсервиса «Рождение ребёнка»
Музей Чингисхана и Эрмитаж подписали соглашение о сотрудничестве
Музей Чингисхана и Эрмитаж подписали соглашение о сотрудничестве
Общество, 10.02.2023
Стороны проведут совместные выставки и научные исследования
Весной в Иркутске стартует первый набор суворовцев
Весной в Иркутске стартует первый набор суворовцев
Общество, 10.02.2023
Замминистра обороны РФ проверил ход строительства военного училища
В Бурятии сотрудники ГИМС вытащили съехавший в кювет автомобиль
В Бурятии сотрудники ГИМС вытащили съехавший в кювет автомобиль
Общество, 10.02.2023
С неприятностью на дороге столкнулся автомобилист из Новосибирской области
Театры Улан-Удэ станут наставниками школьных театров
Театры Улан-Удэ станут наставниками школьных театров
Общество, 10.02.2023
За каждым театром закреплён ряд школ
Жителей и гостей Улан-Удэ зовут на Сагаалган в ФСК
Жителей и гостей Улан-Удэ зовут на Сагаалган в ФСК
Общество, 10.02.2023
В день праздника в комплексе состоятся традиционные концерт, выставки и мастер-классы
Шашист из Бурятии стал чемпионом Сибири и Дальнего Востока
Шашист из Бурятии стал чемпионом Сибири и Дальнего Востока
Общество, 10.02.2023
Александр Урбаханов выиграл соревнования в Ангарске
Стрелок из Бурятии стала призёром чемпионата России
Стрелок из Бурятии стала призёром чемпионата России
Общество, 10.02.2023
Она опередила двукратную олимпийскую чемпионку
Бурятия передала участникам СВО 15 оберегов, освящённых Далай-ламой
Бурятия передала участникам СВО 15 оберегов, освящённых Далай-ламой
Общество, 10.02.2023
Они должны защитить бойцов от физических угроз, болезней и ранений
Бурятский кинорежиссёр встретился с осуждёнными
Бурятский кинорежиссёр встретился с осуждёнными
Общество, 10.02.2023
Они вместе посмотрели его фильм  
В Улан-Удэ провода вросли в деревья
В Улан-Удэ провода вросли в деревья
Общество, 10.02.2023
Именно этим объяснили очередную подрезку
Блогер из Бурятии помогает пострадавшим от землетрясения в Турции
Блогер из Бурятии помогает пострадавшим от землетрясения в Турции
Общество, 10.02.2023
Дарима Радзиевская собирает деньги и закупает необходимые вещи

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^