В столице Бурятии состоялись первые заседания «Движения первых»
В Улан-Удэ создано 9 первичных отделений общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» на базе школ. 8 и 9 февраля на базе домов творчеств Советского, Октябрьского и Железнодорожного районов состоялись первые заседания общественного совета движения.
Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, в ходе встречи члены совета рассмотрели ряд вопросов, среди которых: утверждение списка участников совета района, ученического совета и утверждение кандидатур на должности председателя и специалистов районных отделений «Движения первых».
По итогам трёх собраний районных отделений прошло заседание Улан-Удэнского городского отделения РДДМ при комитете по образованию. Участие приняли начальники отдела общего образования, отдела дополнительного образования и социализации детей комитета по образованию, представители регионального отделения РДДМ Бурятии, управления по делам молодёжи комитета по социальной и молодёжной политике, директора и замдиректора учреждений допобразования, волонтёры. Присутствующие избрали городской совет отделения нового движения, наметили «дорожную карту» развития первичных организаций в каждой школе, центре допобразования и учреждениях среднего профессионального образования.
Улан-Удэ присоединился к общероссийскому движению детей и молодёжи
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