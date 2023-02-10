Улан-Удэ присоединился к общероссийскому движению детей и молодёжи

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

В столице Бурятии состоялись первые заседания «Движения первых»



В Улан-Удэ создано 9 первичных отделений общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» на базе школ. 8 и 9 февраля на базе домов творчеств Советского, Октябрьского и Железнодорожного районов состоялись первые заседания общественного совета движения.



Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, в ходе встречи члены совета рассмотрели ряд вопросов, среди которых: утверждение списка участников совета района, ученического совета и утверждение кандидатур на должности председателя и специалистов районных отделений «Движения первых».



По итогам трёх собраний районных отделений прошло заседание Улан-Удэнского городского отделения РДДМ при комитете по образованию. Участие приняли начальники отдела общего образования, отдела дополнительного образования и социализации детей комитета по образованию, представители регионального отделения РДДМ Бурятии, управления по делам молодёжи комитета по социальной и молодёжной политике, директора и замдиректора учреждений допобразования, волонтёры. Присутствующие избрали городской совет отделения нового движения, наметили «дорожную карту» развития первичных организаций в каждой школе, центре допобразования и учреждениях среднего профессионального образования.



