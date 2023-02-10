В Бурятии заасфальтируют дорогу от Новоильинска в сторону Горхона

Общество, Фото: из архива

Сейчас дорога тут гравийная



В этом году в Заиграевском районе Бурятии заасфальтируют дорогу от Новоильинска в сторону Горхона. Отремонтируют участок с 3 по 8 км региональной дороги Новоильинск – Горхон – Кижа. Сейчас он гравийный. Кроме того, на участке отремонтируют шесть водопропускных труб и мост через реку Аршан.



Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». К работам на участке подрядчик приступил в прошлом году. Тогда начались работы на железобетонном мосту через реку Аршан. Его длина составляет 18 метров. В 2023-м ремонт моста продолжится, кроме того, дорожники приступят к стабилизации основания, ремонту водопропускных труб и укладке асфальта, сообщили в минтрансе Бурятии.



- В самом Новоильинске с 0 по 3 км региональная дорога заасфальтирована, с 3 км начиналась «гравийка», теперь же конструкция дорожной одежды до 8 км будет облегченного типа с покрытием из щебеночно – мастичного асфальтобетона, - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.



Строители установят сигнальные столбики, дорожные знаки, произведут устройство площадки для стоянки автомобилей. Ввод участка в эксплуатацию планируется в 2023 году.



В 2023 году в Бурятии в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать более 100 км региональных и местных дорог.



