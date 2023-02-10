Сейчас дорога тут гравийная
В этом году в Заиграевском районе Бурятии заасфальтируют дорогу от Новоильинска в сторону Горхона. Отремонтируют участок с 3 по 8 км региональной дороги Новоильинск – Горхон – Кижа. Сейчас он гравийный. Кроме того, на участке отремонтируют шесть водопропускных труб и мост через реку Аршан.
Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». К работам на участке подрядчик приступил в прошлом году. Тогда начались работы на железобетонном мосту через реку Аршан. Его длина составляет 18 метров. В 2023-м ремонт моста продолжится, кроме того, дорожники приступят к стабилизации основания, ремонту водопропускных труб и укладке асфальта, сообщили в минтрансе Бурятии.
- В самом Новоильинске с 0 по 3 км региональная дорога заасфальтирована, с 3 км начиналась «гравийка», теперь же конструкция дорожной одежды до 8 км будет облегченного типа с покрытием из щебеночно – мастичного асфальтобетона, - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
Строители установят сигнальные столбики, дорожные знаки, произведут устройство площадки для стоянки автомобилей. Ввод участка в эксплуатацию планируется в 2023 году.
В 2023 году в Бурятии в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать более 100 км региональных и местных дорог.
В Бурятии заасфальтируют дорогу от Новоильинска в сторону Горхона
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Маршрут связывает отдалённый микрорайон с центром города
Из-за них жильцы дома даже боятся заходить в подъезд
Сейчас дорога тут гравийная
Возвращать их приходится через суд
Сотрудники МЧС предупреждают туристов об опасности
Ирэль получила яркую попону
Зверёк на глазах у рыбака стащил часть его улова
Фотоработы и заявку нужно отправить до 17 февраля
По будням один из муниципальных автобусов будет делать дополнительный рейс
Марат Хоренов награждён орденом Мужества посмертно
Деньги пришлось взыскивать судебным приставам
Прибайкальцы заявили, что им уже стыдно за район и призвали власти решить «туалетный вопрос»
Михаил Филичев провёл рабочую встречу в Хоринском районе
Михаил Филичев также побывал в новой модельной библиотеке
Проверка выявила нарушения