В райцентре в Бурятии над головами людей нависли огромные сосульки

Из-за них жильцы дома даже боятся заходить в подъезд











Однако в управляющей компании (УК) «Жилищник», обслуживающей этот дом, сообщили, что в технической документации никакие козырьки не предусмотрены. А правовых оснований для их самовольного возведения у «управляшки», как выяснилось, нет.

Однако в управляющей компании (УК) «Жилищник», обслуживающей этот дом, сообщили, что в технической документации никакие козырьки не предусмотрены. А правовых оснований для их самовольного возведения у «управляшки», как выяснилось, нет. - На крыше висят сосульки, с неё капает капель, из-за которой очень скользко. Входить в подъезд опасно, – отметили жильцы в вайбер-группе «Кяхта-инфо.24/7».

Жители Кяхты пожаловались на огромные сосульки, свисающие с крыши дома № 46 на улице Гармаева. Они в любой момент могут рухнуть кому-нибудь на голову. Дело в том, что козырьков над входом в подъезд нет и людей при падении ледяных наростов ничто не защитит.