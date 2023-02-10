В райцентре в Бурятии над головами людей нависли огромные сосульки

Из-за них жильцы дома даже боятся заходить в подъезд
Жители Кяхты пожаловались на огромные сосульки, свисающие с крыши дома № 46 на улице Гармаева. Они в любой момент могут рухнуть кому-нибудь на голову. Дело в том, что козырьков над входом в подъезд нет и людей при падении ледяных наростов ничто не защитит.
- На крыше висят сосульки, с неё капает капель, из-за которой очень скользко. Входить в подъезд опасно, – отметили жильцы в вайбер-группе «Кяхта-инфо.24/7».
Однако в управляющей компании (УК) «Жилищник», обслуживающей этот дом, сообщили, что в технической документации никакие козырьки не предусмотрены. А правовых оснований для их самовольного возведения у «управляшки», как выяснилось, нет.
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